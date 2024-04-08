Почеттино объяснил ничью в Шеффилде недостаточной зрелостью "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино объяснил ничью против "Шеффилд Юнайтед" недостаточной зрелостью своей команды.

Тремя днями ранее вырвав победу 4:3 против "Манчестер Юнайтед", в воскресенье "Челси" не смог развить этот успех и сыграл с худшей командой Премьер-Лиги вничью 2:2.



После матча в Шеффилде Почеттино, чья команда недавно также сыграла вничью с "Бернли" (2:2), в очередной раз призвал дать время "Челси" окрепнуть.



"В силу различных причин у нас возникают сложности в такого рода матчах (против команд поменьше). Когда тебе 52, ты очень быстро определяешь, готова команда сражаться или нет. Возможно, это группа недостаточно зрела, чтобы сражаться каждые три дня".



"Это новая команда, и мы все еще учимся своим ролям. Этот процесс требует времени. Это не происходит по щелчку пальцев. Создание такой команды — это проект на три-пять лет".



"Когда сезон закончится, нам нужно проанализировать свой состав, чтобы увидеть, чего нам не хватает, и добавить людей, которые сегодня могли бы стать решением для нас", — цитирует Почеттино Sky Sports.