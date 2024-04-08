Клопп: "Если МЮ сыграет так же, то "Арсенал" победит"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил "Манчестер Юнайтед", что "красным дьяволам" не избежать поражения, если против "Арсенала" они сыграют так же, как и против его команды.

В воскресенье "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 на "Олд Траффорд". Набрав лишь одно очко, мерсисайдцы сравнялись с "Арсеналом", но остались вторыми, потому что у "канониров" лучше разница забитых и пропущенных мячей.



Через месяц с небольшим уже "Арсенал" посетит "Олд Траффорд", и Клопп советует "Юнайтед" улучшить игру к тому времени, чтобы рассчитывать на очки против конкурента "Ливерпуля" по чемпионской гонке.



"Буду ли я болеть за "Юнайтед" 11 мая? Наверное. Если к тому времени мы все еще будем поблизости, то замечательно".



"Но "Арсенал" — отличная футбольная команда. Если "Юнайтед" сыграет так, как сегодня, то "Арсенал" победит, я на 100 процентов уверен в этом. Мне жаль говорить это".



"Всем болельщикам "Ливерпуля" я скажу: просто сохраняйте спокойствие".



"Люди скажут, что нам нужно улучшать свою разницу мячей и забивать больше голов, но это глупейшая вещь, которую мы можем сделать. Такое не происходит намеренно. Так не бывает, что ты выходишь на матч, желая забить восемь голов, и затем это происходит".



"Я знаю, что это будет очень непростая концовка сезона. До какого-то времени вчера мы были на вершине, теперь там "Арсенал", в какой-то момент там может оказаться кто-нибудь еще".



"Мы хотим быть в гонке до последнего тура. Разумеется, лучше постоянно быть на вершине и иметь отрыв от других. Но мы продолжим стараться изо всех сил", — цитирует Клоппа BBC.