Ван Дейк: "Это ощущается как поражение"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" ощущается им "как поражение".

Только благодаря пенальти Мохамеда Салаха на 84-й минуте "Ливерпулю" удалось добыть ничью на "Олд Траффорд", однако набранное очко не радует Ван Дейка.



Виргил считает, что его команда должна была побеждать, учитывая громадное игровое преимущество "Ливерпуля" в первом тайме.



"Разумеется, это снова наша вина. К перерыву мы должны были вести минимум 2:0. Мы держали соперника под контролем, и просто жаль, что мы не смогли победить. Сейчас это определенно ощущается как поражение".



"Мы были расточительны в своих моментах, и мы оставили им надежду. К сожалению, в матче случаются индивидуальные ошибки, но у нас оставалось еще так много времени, чтобы все исправить".



"Мы торопились, мы совершали слишком много потерь и проигрывали слишком много единоборств в полузащите... Это ощущается как поражение".



"То же самое было в кубковом матче. Думаю, первый тайм мы провели гораздо лучше, потому что мы создавали моменты и почти ничего не позволили создать им".



"Мы знаем, что один момент может изменить игру. Так и вышло, и мы этим расстроены".



"Мы должны были побеждать здесь сегодня, но реальность такова, что мы этого не сделали, и теперь нам нужно наверстать упущенное в оставшихся матчах", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.