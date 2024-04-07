Ван Дейк: "Это ощущается как поражение"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что ничья 2:2 против "Манчестер Юнайтед" ощущается им "как поражение".
Только благодаря пенальти Мохамеда Салаха на 84-й минуте "Ливерпулю" удалось добыть ничью на "Олд Траффорд", однако набранное очко не радует Ван Дейка.
Виргил считает, что его команда должна была побеждать, учитывая громадное игровое преимущество "Ливерпуля" в первом тайме.
"Разумеется, это снова наша вина. К перерыву мы должны были вести минимум 2:0. Мы держали соперника под контролем, и просто жаль, что мы не смогли победить. Сейчас это определенно ощущается как поражение".
"Мы были расточительны в своих моментах, и мы оставили им надежду. К сожалению, в матче случаются индивидуальные ошибки, но у нас оставалось еще так много времени, чтобы все исправить".
"Мы торопились, мы совершали слишком много потерь и проигрывали слишком много единоборств в полузащите... Это ощущается как поражение".
"То же самое было в кубковом матче. Думаю, первый тайм мы провели гораздо лучше, потому что мы создавали моменты и почти ничего не позволили создать им".
"Мы знаем, что один момент может изменить игру. Так и вышло, и мы этим расстроены".
"Мы должны были побеждать здесь сегодня, но реальность такова, что мы этого не сделали, и теперь нам нужно наверстать упущенное в оставшихся матчах", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.
07.04.2024 23:00
Просмотров: 458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он реально даун?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий