"Тоттенхэм" уверенно победил "Форест" и поднялся на четвертое место

"Тоттенхэм" одержал комфортную победу над "Ноттингем Форест" со счетом 3:1 и поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге.

Относительно 1:1 с "Вест Хэмом" из стартового состава "шпор" пропал Родриго Бентанкур, которого заменил Пап Матар Сарр.



Стартовый состав "лесников" не изменился по сравнению с победой 3:1 над "Фулхэмом".



"Тоттенхэм" по-хозяйски начал матч и уже на 16-й минуте заставил соперника ошибиться. Тимо Вернер прострелил с левого края штрафной к воротам, где Мурильо совершил автогол — 1:0.



Гости выглядели совершено невыразительно и атаковали медленно, но на 27-й минуте им внезапно удалось сравнять счет. Энтони Эланга прострелил с правого края штрафной в центр площадки, где Крис Вуд опередил Педро Порро и пробил в касание — 1:1.



На 35-й минуте "Форест" и вовсе должен был выходить вперед. Гульельмо Викарио отразил мяч перед собой, а Вуд, пытаясь сыграть на добивании, непостижимым образом пробил в упор в штангу.



В остатке тайма шла более-менее равная игра — от прежнего преимущества "шпор" не осталось и следа.



Зато с началом второго тайма хозяева принялись давить, и уже на 53-й минуте удача им улыбнулась. Микки Ван де Вен получил короткую передачу от Сона Хен Мина на границе штрафной, подработал мяч и нанес пушечный удар в угол ворот — 2:1.



А на 58-й минуте "Тоттенхэм" сделал разницу в счете комфортной. Джеймс Мэддисон прострелил с левого фланга в штрафную, где Бентанкур головой скинул мяч на Порро, а Педро пробил в касание — 3:1.



Заключительные полчаса сложились безмятежно для "шпор", которые при желании могли забить еще. Например, удар Сона был переведен голкипером "лесников" в штангу.



"Тоттенхэм" произвел противоречивое впечатление в первом тайме, но после перерыва все встало на свои места, и "шпоры" комфортно победили.



"Тоттенхэм" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче