"Челси" упустил победу против "Шеффилд Юнайтед"

"Челси" поделился очками с "Шеффилд Юнайтед", пропустив от худшей команды Премьер-Лиги в компенсированное время — 2:2.

Наставник "клинков" Крис Уайлдер освежил стартовый состав своей команды с помощью Бена Осборна и Оли Макберни.



В старте у "синих" вышли Трево Чалоба, Тиаго Силва и Нони Мадуэке, заменив Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Михаила Мудрика.



Силва отметил свое возвращение в стартовый состав на 11-й минуте, пробив ногой в касание из района 11-метровой отметки после подачи Конором Галлахером углового — 0:1.



Пропустив быстрый гол, постепенно хозяева стали прибавлять. На 22-й минуте Бен Бреретон Диас пытался поразить ворота из пределов штрафной, но на пути мяча встал Мойсес Кайседо.



Со временем "Шеффилд Юнайтед" окончательно пришел в себя и на 32-й минуте сравнял счет. Джейден Богл открылся за спиной у Марка Кукурельи на правом краю штрафной, после чего поразил ближний угол ворот Джордже Петровича — 1:1.



Во втором тайме "Челси" доминировал по владению мячом, но с созданием остроты были проблемы. Несмотря на это, на 66-й минуте "синие" вышли вперед. Мадуэке ворвался в штрафную по правому краю, переложил мяч под удобную ногу и пробил в ближний угол ворот — 1:2.



У гостей не возникало особых проблем в концовке матча, и все шло к их победе, но в компенсированное время Кэмерон Арчер скинул мяч затылком на Макберни, и тот расстрелял ворота в упор — 2:2.



"Шеффилд Юнайтед" выглядел подходящим соперником для "Челси", чтобы развить свой успех, достигнутый против "Манчестер Юнайтед". Однако легкая расслабленность в концовке привела к тому, что "синие" испытали очередное разочарование.



"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче