"Челси" упустил победу против "Шеффилд Юнайтед"
"Челси" поделился очками с "Шеффилд Юнайтед", пропустив от худшей команды Премьер-Лиги в компенсированное время — 2:2.
Наставник "клинков" Крис Уайлдер освежил стартовый состав своей команды с помощью Бена Осборна и Оли Макберни.
В старте у "синих" вышли Трево Чалоба, Тиаго Силва и Нони Мадуэке, заменив Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Михаила Мудрика.
Силва отметил свое возвращение в стартовый состав на 11-й минуте, пробив ногой в касание из района 11-метровой отметки после подачи Конором Галлахером углового — 0:1.
Пропустив быстрый гол, постепенно хозяева стали прибавлять. На 22-й минуте Бен Бреретон Диас пытался поразить ворота из пределов штрафной, но на пути мяча встал Мойсес Кайседо.
Со временем "Шеффилд Юнайтед" окончательно пришел в себя и на 32-й минуте сравнял счет. Джейден Богл открылся за спиной у Марка Кукурельи на правом краю штрафной, после чего поразил ближний угол ворот Джордже Петровича — 1:1.
Во втором тайме "Челси" доминировал по владению мячом, но с созданием остроты были проблемы. Несмотря на это, на 66-й минуте "синие" вышли вперед. Мадуэке ворвался в штрафную по правому краю, переложил мяч под удобную ногу и пробил в ближний угол ворот — 1:2.
У гостей не возникало особых проблем в концовке матча, и все шло к их победе, но в компенсированное время Кэмерон Арчер скинул мяч затылком на Макберни, и тот расстрелял ворота в упор — 2:2.
"Шеффилд Юнайтед" выглядел подходящим соперником для "Челси", чтобы развить свой успех, достигнутый против "Манчестер Юнайтед". Однако легкая расслабленность в концовке привела к тому, что "синие" испытали очередное разочарование.
"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
07.04.2024 21:30
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Последние комментарии:
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(ответить)
Абсолютно новый чепухалси!
(ответить)
шерстьси - это говно на палочке для лохоф по жизни. Факт.
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Челси - это мем
(ответить)
не смогли обыграть два последних клуба лиги, 6ля это позор)
(ответить)
Ахахахахахха, ну что за лохульси.
(ответить)
Комменты удаляются))))))
(ответить)
Удалили ))
(ответить)
Комменты не удаляются!!!!!! С каких пор такая хня?!!!!!!!!
(ответить)
Это худший Челси на моей памяти. А болею я за этот клуб около 20 лет.
(ответить)
кароч быстрее бы матч с сити)))
етат сезон потерян
ЖДЕМ НЕКСТ!
ТРОН БУДЕТ НАШ
(ответить)
Бля. Коммент не удалить!!!!!!!!!!!!!! Что за ботва от админа?!!!!!! ААААААААААААААААААААААААААААа
(ответить)
Членси Лондон - клуб пидорасов
(ответить)
Назначайте Лэмпарда, глупцы!
(ответить)
Не могу удалить свой коммент. У всех так?
(ответить)
Так то персы молодцы, хоть иногда жуют концы.
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Какие же Мудрики ахаха - я уже думал 2-1 хоть пинсі сегодня повеселятся - нет физрук Пончик самый никчемный физрук во всех школах Ландана.
(ответить)
"Мы имели большие моменты после того, как они забили. Насколько мне известно, у нас на одно очко больше, чем раньше. Соперник лез вон из кожи. Это же ждет нас и против "Эвертона". Мы полностью заслужили сравнять счет в концовке".
Источник: http://fapl.ru/posts/106882/
хахахах, клопп уже в октрытую признал что в апл все лузерки сливают матчи, дабы скрасить последний сезон клоппа и типо красиво закончить )))
но офк кроме эвертона и мю, злейших врагов, которые выходят на поле бороться, а не как остальные заведомо сливать
ОРУУУУУУУУ
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Ниче бывает
10 место никуда не денется
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Почему Челси ебут МЮ, но проигрывают последней команде чемпионата? Я в ахуе
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