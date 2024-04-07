"Челси" упустил победу против "Шеффилд Юнайтед"

Оли Макберни "Челси" поделился очками с "Шеффилд Юнайтед", пропустив от худшей команды Премьер-Лиги в компенсированное время — 2:2.

Наставник "клинков" Крис Уайлдер освежил стартовый состав своей команды с помощью Бена Осборна и Оли Макберни.

В старте у "синих" вышли Трево Чалоба, Тиаго Силва и Нони Мадуэке, заменив Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Михаила Мудрика.

Силва отметил свое возвращение в стартовый состав на 11-й минуте, пробив ногой в касание из района 11-метровой отметки после подачи Конором Галлахером углового — 0:1.

Пропустив быстрый гол, постепенно хозяева стали прибавлять. На 22-й минуте Бен Бреретон Диас пытался поразить ворота из пределов штрафной, но на пути мяча встал Мойсес Кайседо.

Со временем "Шеффилд Юнайтед" окончательно пришел в себя и на 32-й минуте сравнял счет. Джейден Богл открылся за спиной у Марка Кукурельи на правом краю штрафной, после чего поразил ближний угол ворот Джордже Петровича — 1:1.

Во втором тайме "Челси" доминировал по владению мячом, но с созданием остроты были проблемы. Несмотря на это, на 66-й минуте "синие" вышли вперед. Мадуэке ворвался в штрафную по правому краю, переложил мяч под удобную ногу и пробил в ближний угол ворот — 1:2.

У гостей не возникало особых проблем в концовке матча, и все шло к их победе, но в компенсированное время Кэмерон Арчер скинул мяч затылком на Макберни, и тот расстрелял ворота в упор — 2:2.

"Шеффилд Юнайтед" выглядел подходящим соперником для "Челси", чтобы развить свой успех, достигнутый против "Манчестер Юнайтед". Однако легкая расслабленность в концовке привела к тому, что "синие" испытали очередное разочарование.

"Шеффилд Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2024 21:30

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Последние комментарии:




  1. dexter 07.04.2024 22:21 # dexter
    Официальный гимн пенсопитеков:
    https://www.youtube.com/watch?v=GcEm-HSC0rg

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  2. moondog 07.04.2024 22:15 # moondog
    Абсолютно новый чепухалси!

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  3. hammersmith 07.04.2024 22:09 # hammersmith
    шерстьси - это говно на палочке для лохоф по жизни. Факт.

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  4. andrey-afanasiev 07.04.2024 22:04 # andrey-afanasiev
    Челси - это мем

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  5. wengerrrro 07.04.2024 22:04 # wengerrrro
    не смогли обыграть два последних клуба лиги, 6ля это позор)

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  6. dexter 07.04.2024 22:03 # dexter
    Ахахахахахха, ну что за лохульси.

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  7. sapojnik 07.04.2024 22:02 # sapojnik
    Комменты удаляются))))))

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  8. sapojnik 07.04.2024 22:01 # sapojnik
    Удалили ))

    (ответить)

  9. takernotagiver 07.04.2024 21:42 # takernotagiver
    Комменты не удаляются!!!!!! С каких пор такая хня?!!!!!!!!

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  10. chelsea88 07.04.2024 21:42 # chelsea88
    Это худший Челси на моей памяти. А болею я за этот клуб около 20 лет.

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  11. thegodfather 07.04.2024 21:40 # thegodfather
    кароч быстрее бы матч с сити)))
    етат сезон потерян
    ЖДЕМ НЕКСТ!
    ТРОН БУДЕТ НАШ

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  12. takernotagiver 07.04.2024 21:39 # takernotagiver
    Бля. Коммент не удалить!!!!!!!!!!!!!! Что за ботва от админа?!!!!!! ААААААААААААААААААААААААААААа

    (ответить)

  13. tihinya-moiyobir 07.04.2024 21:38 # tihinya-moiyobir
    Членси Лондон - клуб пидорасов

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  14. chelsea88 07.04.2024 21:37 # chelsea88
    Назначайте Лэмпарда, глупцы!

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  15. takernotagiver 07.04.2024 21:37 # takernotagiver
    Не могу удалить свой коммент. У всех так?

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  16. girasimus 07.04.2024 21:36 # girasimus
    Так то персы молодцы, хоть иногда жуют концы.

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  17. skychnie-oboi 07.04.2024 21:35 # skychnie-oboi
    Какие же Мудрики ахаха - я уже думал 2-1 хоть пинсі сегодня повеселятся - нет физрук Пончик самый никчемный физрук во всех школах Ландана.

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  18. thegodfather 07.04.2024 21:35 # thegodfather
    "Мы имели большие моменты после того, как они забили. Насколько мне известно, у нас на одно очко больше, чем раньше. Соперник лез вон из кожи. Это же ждет нас и против "Эвертона". Мы полностью заслужили сравнять счет в концовке".


    Источник: http://fapl.ru/posts/106882/


    хахахах, клопп уже в октрытую признал что в апл все лузерки сливают матчи, дабы скрасить последний сезон клоппа и типо красиво закончить )))

    но офк кроме эвертона и мю, злейших врагов, которые выходят на поле бороться, а не как остальные заведомо сливать
    ОРУУУУУУУУ

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  19. felix-the-cat 07.04.2024 21:35 # felix-the-cat
    Ниче бывает

    10 место никуда не денется

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  20. takernotagiver 07.04.2024 21:34 # takernotagiver
    Почему Челси ебут МЮ, но проигрывают последней команде чемпионата? Я в ахуе

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