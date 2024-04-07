Клопп: "Мы в гонке, и меня это абсолютно устраивает"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его устраивает ничейный результат матча против "Манчестер Юнайтед".

Выиграв первый тайм воскресного матча на "Олд Траффорд" со счетом 0:1, во втором "Ливерпуль" дважды пропустил и только благодаря пенальти Мохамеда Салаха в концовке добыл ничью 2:2.



"Ливерпуль" просто доминировал над соперником до перерыва, поэтому Клопп чувствует, что его команда должна была уверенно брать три очка. Однако даже одно очко не расстраивает Юргена.



"Ясное дело, мы должны были выигрывать матч. Мы должны были забивать еще в первом тайме. Ни одного удара у (МЮ) в первом тайме, и 1:0 — это меньшее, что мы могли ожидать".



"Бруну (Фернандеш) хорошо сыграл. Затем включился стадион, и нам потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя, а пока это происходило, они забили еще один впечатляющий гол".



"Мы имели большие моменты после того, как они забили. Насколько мне известно, у нас на одно очко больше, чем раньше. Соперник лез вон из кожи. Это же ждет нас и против "Эвертона". Мы полностью заслужили сравнять счет в концовке".



"Дом Собослаи имел момент, но Онана совершил невероятный сейв. В других случаях мы слегка торопились — я бы хотел, чтобы мы совершили лишнее касание. Нам нужно сохранять спокойствие. Забитые голы позволили нам оказаться там, где мы находимся прямо сейчас. В четверг нас ждет Лига Европы, затем будет "Кристал Пэлас". Матчи идут один за другим, и это хорошо для нас. Не сказать, что я безумно счастлив, но это нормальный результат".



"Я совершенно не злюсь на парней, но нельзя пускать игру на самотек. Мы чересчур глубоко опустились. Было много ситуаций, когда мы могли избежать потери мяча. Нам нужно быть проактивными".



"Теперь мы играем дома против "Аталанты". Это будет сложный матч, но в то же время домашний. У нас осталось не так много матчей дома. Команда, которая выиграет лигу в конце концов, должна это заслужить. Мы в гонке, и меня это абсолютно устраивает", — сообщил Клопп Sky Sports.