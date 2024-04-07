Кин — о игре МЮ в первом тайме против "Ливерпуля": "Это никуда не годится"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал игру "красных дьяволов" в первом тайме матча против "Ливерпуля".

Несмотря на то, что "Юнайтед" завершил вничью 2:2 воскресный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" на "Олд Траффорд", первый тайм остался за гостями — и по игре, и по счету.



За первые 45 минут "Ливерпуль" нанес 15 ударов, тогда как "Юнайтед" — ни одного. Но больше всего Кина возмущают действия "дьяволов" в эпизоде с голом Луиса Диаса.



"Ливерпуль" захватил инициативу, доминировал в игре и должен был повести в два-три мяча. Они позволили "Юнайтед" соскочить с крючка. "Юнайтед" был так посредственен в каждом аспекте игры, но при этом они остаются в игре".



"В эпизоде с пропущенным голом они даже не смотрят на мяч, когда идет подача. Это недостаточно хорошо. Им не хватает концентрации. В такие моменты нельзя выключаться из игры. Мяч только один, и кто-нибудь должен пойти на него и выбить".



"В целом игра "Юнайтед" никуда не годится", — сообщил Кин в эфире Sky Sports в перерыве.