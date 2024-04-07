"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью

Мохамед Салах "Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед", в результате утратив лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.

Относительно поражения 4:3 от "Челси" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вилли Камбвала появился вместо Рафаэля Варана, Маркус Рэшфорд — вместо Антони.

В стартовый состав мерсисайдцев влились Джарелл Куанса, Энди Робертсон и Ватару Эндо, заменив Джо Гомеса, Ибраиму Конате и Райана Гравенберха.

Команда начали без раскачки. Спустя минуту после начала матча Алехандро Гарначо реализовал выход один на один, но из-за офсайда гол не был засчитан.

На третьей минуте гости ответили выходом на ударную позицию Доминика Собослаи, левее центра штрафной. Однако голкипер хозяев Андре Онана выдвинулся навстречу и остановил мяч.

Далее игра чуть успокоилась. "Ливерпуль" стал постепенно обозначать свое преимущество и на 23-й минуте открыл счет. Собослаи подал угловой, Дарвин Нуньес сделал скидку головой к дальней штанге, а там Луис Диас пробил ногой с отскоком от газона — 0:1.

Спустя четыре минуты "Юнайтед" ответил своим розыгрышем стандарта. Бруну Фернандеш навесил со штрафного, а Каземиро головой скинул мяч вдоль ворот, но никто из партнеров бразильца не успел замкнул эту передачу.

В остатке первого тайма гости практиковались в ударах, тогда как хозяева за 45 минут не пробили ни разу — даже неточно.

Второй же тайм начался с ответного гола "Юнайтед". Фернандеш перехватил неудачную передачу Куансы поперек поля и пробил в касание, застав врасплох чуть покинувшего свои ворота Кувина Келлехера — 1:1.

Хозяева воодушевились после внезапного гола Фернандеша. Гости атаковать не перестали, но остроты и точности им не хватало.

А на 67-й минуте "Юнайтед" вышел вперед. Кобби Майну получил мяч на левом краю штрафной от Аарона Ван-Биссаки, развернулся и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 2:1.

На 79-й минуте у "Ливерпуля" была возможность сравнять счет. Мохамед Салах играл на добивании после отраженного Онана удара Диаса, однако мяч снова пошел мимо.

И все-таки спустя пять минут равновесие в счете было восстановлено. Вышедший на замену Харви Эллиотт нарвался на фол Ван-Биссаки в штрафной, а Салах четко реализовал назначенный пенальти — 2:2.

В концовке вырвать победу никому не удалось — вперед стремились те и другие, но с некоторой оглядкой на свои ворота.

Конечно, "Ливерпуль" должен был решать судьбу матча еще в первом тайме, имея подавляющее игровое преимущество. Однако "красные" забили лишь один гол до перерыва, что в итоге стоило им двух очков.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2024 19:30

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 07.04.2024 20:32 # thegodfather
    07.04.2024 20:28 #
    girasimus

    Да может по сегодняшнему матчу я очень на него обозлился, так тоту всех бывают не лучшие матчи, может я зря наехал.
    Просто успокоиться не могу, хотя глядя на матч пенсов, кажется не все так плохо, можно немного расслабиться и поржать.

    Источник: http://fapl.ru/posts/106880/?c=1#c7912150




    Чо там по Украине (с)
    Чо там по Чолсе (с)
    ахахахаа

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  2. marsimonyan-lfc 07.04.2024 20:30 # marsimonyan-lfc
    Шарамыгси - главный унитаз Англии. Кто на них только не ссал.

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  3. narcot 07.04.2024 20:27 # narcot
    на днях писал, что не проиграем ливерным, а горелая бабка до сих пор не в курсе



    07.04.2024 19:55 #
    sausage

    А наркот-то, наркот?))) Сука, такая смешная падла, что наверное стоило очки с МЮ потерять, чтобы посмотреть на зашквар этого чуда, которое весь матч комменты искал в истории на случай неблагоприятного для Ливерпуля исхода. А если бы выиграли, то сидел бы в своей квадратной норе и нюхал бы себе жопу.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/106880/?c=1#c7912165

    (ответить)

  4. narcot 07.04.2024 20:25 # narcot
    опять лузерхуйцы пытаются охладить жопы горением на чавси

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  5. tihinya-moiyobir 07.04.2024 20:24 # tihinya-moiyobir
    Шнырьси без шансов заглатывает у худшей команды ТОП-5 лиг. Всё что нужно знать об уровне этой помойки.

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  6. chelsea-69 07.04.2024 20:24 # chelsea-69
    Наслаждаемся последними играми Тиаго и Юргена
    Прощайте легенды

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  7. mafia-fake 07.04.2024 20:22 # mafia-fake
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ


    ПРОИГРАНА БИТВА НО НЕ ВОЙНА

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  8. cobain-lfc 07.04.2024 20:21 # cobain-lfc
    Какие же членси - позорники, ахахахахахахахаха

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  9. moneycity 07.04.2024 20:20 # moneycity
    Суп, скинь кэфы по тренерам ЛГБТпуля, хочется глянуть как там Ходжсон поживает в списке.

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  10. dexter 07.04.2024 20:15 # dexter
    Пинсов снова попускают)))) Тугосерьки лондонские.

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  11. thegodfather 07.04.2024 20:13 # thegodfather
    единстенный шанс для чарле выиграть кубок англии - это чтобы в финале был мю, и в полуфинале чудом пройти сити

    иначе от ковентри они на изе отлетят безшансово

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  12. skydreams 07.04.2024 20:11 # skydreams
    надо чмудрикиньо выпускать

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  13. girasimus 07.04.2024 20:10 # girasimus
    Не понимаю, почему у Клоппа столько доверия Нуньесу?
    Игрок чемпионшипа.

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  14. thegodfather 07.04.2024 20:09 # thegodfather
    помнится лузерасты мечтали о галахере)
    ну так слейте его уже в лузеркуйню за 70 лямов)

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  15. sausage 07.04.2024 20:09 # sausage
    Ладно, надо отвлечься, расслабиться, на пенсов поржать.

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  16. thegodfather 07.04.2024 20:07 # thegodfather
    опять играют очень медленно, пешеходно ...против аутсайдеров)

    х3, эту команду не исправить)

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  17. wengerrrro 07.04.2024 20:07 # wengerrrro
    боже какую же левую пенку поставили в ворота МЮ)

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  18. largo-winch 07.04.2024 20:06 # largo-winch
    Как правильней - Сасайдо или Сасайси?

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  19. skydreams 07.04.2024 20:06 # skydreams
    сука рил даже абсолютно бесхарактерный арсенальчик венгера так легко не пропускал голы. немного надавят сразу раздвигают булки. я хуею

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  20. chelsea-69 07.04.2024 20:05 # chelsea-69
    Кайседо стабилен

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