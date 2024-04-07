"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью
"Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед", в результате утратив лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.
Относительно поражения 4:3 от "Челси" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вилли Камбвала появился вместо Рафаэля Варана, Маркус Рэшфорд — вместо Антони.
В стартовый состав мерсисайдцев влились Джарелл Куанса, Энди Робертсон и Ватару Эндо, заменив Джо Гомеса, Ибраиму Конате и Райана Гравенберха.
Команда начали без раскачки. Спустя минуту после начала матча Алехандро Гарначо реализовал выход один на один, но из-за офсайда гол не был засчитан.
На третьей минуте гости ответили выходом на ударную позицию Доминика Собослаи, левее центра штрафной. Однако голкипер хозяев Андре Онана выдвинулся навстречу и остановил мяч.
Далее игра чуть успокоилась. "Ливерпуль" стал постепенно обозначать свое преимущество и на 23-й минуте открыл счет. Собослаи подал угловой, Дарвин Нуньес сделал скидку головой к дальней штанге, а там Луис Диас пробил ногой с отскоком от газона — 0:1.
Спустя четыре минуты "Юнайтед" ответил своим розыгрышем стандарта. Бруну Фернандеш навесил со штрафного, а Каземиро головой скинул мяч вдоль ворот, но никто из партнеров бразильца не успел замкнул эту передачу.
В остатке первого тайма гости практиковались в ударах, тогда как хозяева за 45 минут не пробили ни разу — даже неточно.
Второй же тайм начался с ответного гола "Юнайтед". Фернандеш перехватил неудачную передачу Куансы поперек поля и пробил в касание, застав врасплох чуть покинувшего свои ворота Кувина Келлехера — 1:1.
Хозяева воодушевились после внезапного гола Фернандеша. Гости атаковать не перестали, но остроты и точности им не хватало.
А на 67-й минуте "Юнайтед" вышел вперед. Кобби Майну получил мяч на левом краю штрафной от Аарона Ван-Биссаки, развернулся и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 2:1.
На 79-й минуте у "Ливерпуля" была возможность сравнять счет. Мохамед Салах играл на добивании после отраженного Онана удара Диаса, однако мяч снова пошел мимо.
И все-таки спустя пять минут равновесие в счете было восстановлено. Вышедший на замену Харви Эллиотт нарвался на фол Ван-Биссаки в штрафной, а Салах четко реализовал назначенный пенальти — 2:2.
В концовке вырвать победу никому не удалось — вперед стремились те и другие, но с некоторой оглядкой на свои ворота.
Конечно, "Ливерпуль" должен был решать судьбу матча еще в первом тайме, имея подавляющее игровое преимущество. Однако "красные" забили лишь один гол до перерыва, что в итоге стоило им двух очков.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
07.04.2024 19:30
Просмотров: 3370
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
07.04.2024 20:28 #
girasimus
Да может по сегодняшнему матчу я очень на него обозлился, так тоту всех бывают не лучшие матчи, может я зря наехал.
Просто успокоиться не могу, хотя глядя на матч пенсов, кажется не все так плохо, можно немного расслабиться и поржать.
Источник: http://fapl.ru/posts/106880/?c=1#c7912150
Чо там по Украине (с)
Чо там по Чолсе (с)
ахахахаа
(ответить)
Шарамыгси - главный унитаз Англии. Кто на них только не ссал.
(ответить)
на днях писал, что не проиграем ливерным, а горелая бабка до сих пор не в курсе
07.04.2024 19:55 #
sausage
А наркот-то, наркот?))) Сука, такая смешная падла, что наверное стоило очки с МЮ потерять, чтобы посмотреть на зашквар этого чуда, которое весь матч комменты искал в истории на случай неблагоприятного для Ливерпуля исхода. А если бы выиграли, то сидел бы в своей квадратной норе и нюхал бы себе жопу.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/106880/?c=1#c7912165
(ответить)
опять лузерхуйцы пытаются охладить жопы горением на чавси
(ответить)
Шнырьси без шансов заглатывает у худшей команды ТОП-5 лиг. Всё что нужно знать об уровне этой помойки.
(ответить)
Наслаждаемся последними играми Тиаго и Юргена
Прощайте легенды
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ПРОИГРАНА БИТВА НО НЕ ВОЙНА
(ответить)
Какие же членси - позорники, ахахахахахахахаха
(ответить)
Суп, скинь кэфы по тренерам ЛГБТпуля, хочется глянуть как там Ходжсон поживает в списке.
(ответить)
Пинсов снова попускают)))) Тугосерьки лондонские.
(ответить)
единстенный шанс для чарле выиграть кубок англии - это чтобы в финале был мю, и в полуфинале чудом пройти сити
иначе от ковентри они на изе отлетят безшансово
(ответить)
надо чмудрикиньо выпускать
(ответить)
Не понимаю, почему у Клоппа столько доверия Нуньесу?
Игрок чемпионшипа.
(ответить)
помнится лузерасты мечтали о галахере)
ну так слейте его уже в лузеркуйню за 70 лямов)
(ответить)
Ладно, надо отвлечься, расслабиться, на пенсов поржать.
(ответить)
опять играют очень медленно, пешеходно ...против аутсайдеров)
х3, эту команду не исправить)
(ответить)
боже какую же левую пенку поставили в ворота МЮ)
(ответить)
Как правильней - Сасайдо или Сасайси?
(ответить)
сука рил даже абсолютно бесхарактерный арсенальчик венгера так легко не пропускал голы. немного надавят сразу раздвигают булки. я хуею
(ответить)
Кайседо стабилен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий