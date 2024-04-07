"Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью

"Ливерпуль" сыграл вничью 2:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед", в результате утратив лидерство в Премьер-Лиге по итогам тура.

Относительно поражения 4:3 от "Челси" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вилли Камбвала появился вместо Рафаэля Варана, Маркус Рэшфорд — вместо Антони.



В стартовый состав мерсисайдцев влились Джарелл Куанса, Энди Робертсон и Ватару Эндо, заменив Джо Гомеса, Ибраиму Конате и Райана Гравенберха.



Команда начали без раскачки. Спустя минуту после начала матча Алехандро Гарначо реализовал выход один на один, но из-за офсайда гол не был засчитан.



На третьей минуте гости ответили выходом на ударную позицию Доминика Собослаи, левее центра штрафной. Однако голкипер хозяев Андре Онана выдвинулся навстречу и остановил мяч.



Далее игра чуть успокоилась. "Ливерпуль" стал постепенно обозначать свое преимущество и на 23-й минуте открыл счет. Собослаи подал угловой, Дарвин Нуньес сделал скидку головой к дальней штанге, а там Луис Диас пробил ногой с отскоком от газона — 0:1.



Спустя четыре минуты "Юнайтед" ответил своим розыгрышем стандарта. Бруну Фернандеш навесил со штрафного, а Каземиро головой скинул мяч вдоль ворот, но никто из партнеров бразильца не успел замкнул эту передачу.



В остатке первого тайма гости практиковались в ударах, тогда как хозяева за 45 минут не пробили ни разу — даже неточно.



Второй же тайм начался с ответного гола "Юнайтед". Фернандеш перехватил неудачную передачу Куансы поперек поля и пробил в касание, застав врасплох чуть покинувшего свои ворота Кувина Келлехера — 1:1.



Хозяева воодушевились после внезапного гола Фернандеша. Гости атаковать не перестали, но остроты и точности им не хватало.



А на 67-й минуте "Юнайтед" вышел вперед. Кобби Майну получил мяч на левом краю штрафной от Аарона Ван-Биссаки, развернулся и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 2:1.



На 79-й минуте у "Ливерпуля" была возможность сравнять счет. Мохамед Салах играл на добивании после отраженного Онана удара Диаса, однако мяч снова пошел мимо.



И все-таки спустя пять минут равновесие в счете было восстановлено. Вышедший на замену Харви Эллиотт нарвался на фол Ван-Биссаки в штрафной, а Салах четко реализовал назначенный пенальти — 2:2.



В концовке вырвать победу никому не удалось — вперед стремились те и другие, но с некоторой оглядкой на свои ворота.



Конечно, "Ливерпуль" должен был решать судьбу матча еще в первом тайме, имея подавляющее игровое преимущество. Однако "красные" забили лишь один гол до перерыва, что в итоге стоило им двух очков.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче