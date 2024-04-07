Баркли останется в Премьер-Лиге — с "Лутоном" или без

Полузащитник Росс Баркли, вероятно, останется в Премьер-Лиге на будущий сезон — с "Лутоном" или без.

Прошлым летом Бакли присоединился к "Лутону" в качестве свободного агента, и этот переход помог игроку, которого многие списали в утиль после неудачного периода в "Челси", реанимировать свою карьеру.



30-летний англичанин забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 27 матчах за аутсайдера Премьер-Лиги, чем привлек внимание ряда больших клубов.



По информации talkSPORT, одним из претендентов на Баркли является "Манчестер Юнайтед", чей совладелец сэр Джим Рэтклифф известен как большой поклонник Росса.



Как раз в принадлежащей Рэтклиффу "Ницце" Баркли и провел прошлый сезон, но выглядел там не так убедительно, как в этой кампании в "Лутоне".



Другим претендентом на Баркли может стать "Брайтон", который снова хочет добавить своей команде опыта после того, как в прошлом подписал ветеранов Джеймса Милнера и Адама Лаллану.