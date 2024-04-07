"Фулхэм" заинтересован в Филлипсе

"Фулхэм" заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Калвина Филлипса грядущим летом.

Как известно, Филлипс не принадлежит "Вест Хэму" и лишь проводит у "молотобойцев" вторую половину этого сезона на правах аренды.



Ожидается, что летом "Сити" постарается продать Филлипса, который был куплен у "Лидса" за 45 миллионов фунтов два года назад.



По информации Football Transfers, Филлипс может найти пристанище в "Фулхэме", который готовится к расставанию с Жоау Палиньей и находится в поисках полузащитника оборонительного плана.



Однако 28-летний игрок сборной Англии — не единственное имя в шорт-листе "Фулхэма". Также на радаре у "дачников" находятся Чарли Патино из "Арсенала" и Каллум О'Хэр из "Ковентри".