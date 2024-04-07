"Ливерпуль" сможет выкупить Аморима за 8.6 млн. фунтов

"Ливерпулю" может хватить 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов), чтобы заполучить главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Если верить Sky Sports, теперь именно Аморим является наиболее предпочтительным кандидатом "Ливерпуля" на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб в конце сезона.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, контракт Аморима со "Спортингом" предусматривает отступные в 30 млн. евро (25.8 млн. фунтов) — но только для других португальских клубов.



Для зарубежных клубов отступные установлены на отметке в 20 млн. евро (17.2 млн. фунтов), однако у Аморима есть устная договоренность, по которой он сможет покинуть Лиссабон грядущим летом за компенсацию вдвое меньше.