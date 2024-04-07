Тен Хаг: "Мы можем соперничать с лучшими"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда способна соперничать с лучшими командами в Премьер-Лиге и Европы.

"Юнайтед" набрал только одно очко в двух последних матчах Премьер-Лиги, сыграв вничью с "Брентфордом" 1:1 и затем уступив "Челси" со счетом 4:3. Этим "красные дьяволы" резко ухудшили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



Тен Хаг призывает свою команду прибавить, одновременно выражая уверенность, что соперники вроде "Ливерпуля", с которым "Юнайтед" играет в воскресенье, его команде по плечу.



"Мы должны прибавить и быть лучше в принятии решений. Мы можем показывать игру очень высокого стандарта. Мы можем соперничать с лучшими и побеждать лучших в Премьер-Лиге. Когда ты можешь делать это, ты также можешь делать это в Европе. Нам нужно научиться, как доводить эти большие матчи до конца".



"Нам нужно очень быстро оправиться (от поражения 4:3). Мы должны реабилитироваться. Мы будем в позитивном настроении и устремлены вперед. Мы должны почерпнуть энергию, и мы будем злыми. Злость может дать тебе много энергии, и нам нужно использовать это", — цитирует Тен Хага BBC.