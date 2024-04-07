Тиаго Мотта привлек внимание "Юнайтед"
Главный тренер "Болоньи" Тиаго Мотта привлек внимание совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа.
Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага остается предметом интенсивных спекуляций. Боссы клуба с "Олд Траффорд" примут решение насчет голландского специалиста в конце сезона, но это не мешает перебирать варианты на замену уже сейчас.
По информации La Gazzetta dello Sport, одной из кандидатур, рассматриваемых Рэтклиффом и его людьми, является 41-летний Мотта, чья "Болонья" очень ярко проводит этот сезон.
"Болонья" занимает четвертое место в Серии А и имеет отличные шансы впервые в своей истории попасть в Лигу Чемпионов.
Мотта является амбициозным тренером и открыт к уходу на повышение в конце сезона. Помимо "Юнайтед", Тиаго также заинтересовал "Ювентус".
07.04.2024 14:00
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