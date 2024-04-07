"Атлетико" заинтересован в Андреасе Перейре
"Атлетико" находится среди клубов, заинтересованных в атакующем полузащитнике "Фулхэма" Андреасе Перейре.
По информации Sky Sports, "Атлетико" проявлял интерес к Перейре еще в январе, но в то время "Фулхэм" даже не рассматривал возможность продажи Андреаса.
Ожидается, что летом лагерь Перейры будет открыт к предложениям со стороны. При этом приоритет Андреаса — остаться в Премьер-Лиге.
Помимо "Атлетико", 28-летним игроком сборной Бразилии интересуется еще несколько клубов, в том числе из Италии.
Перейра выступает за "Фулхэм" после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2022 году. Под руководством португальского тренера Марку Силвы Андреас вырос в атакующего игрока высокого уровня.
Добавим, после окончания этого сезона от контракта Силвы останется два года.
07.04.2024 13:00
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