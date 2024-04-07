"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Трентом

"Ливерпуль" вступил в переговоры со своим защитником Трентом Александер-Арнольдом о новом контракте на улучшенных условиях.

Сейчас у Александер-Арнольда остается только один полный год по действующему контракту, и у болельщиков "Ливерпуля" существуют опасения, что решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб в конце сезона может подтолкнуть к уходу и Трента.



Только в прошлом месяце появилась информация, что за ситуацией вокруг Александер-Арнольда наблюдает "Реал", однако "Ливерпуль" совершенно не заинтересован в расставании со своим воспитанником и вице-капитаном.



Как сообщает Football Insider, "Ливерпуль" уже договаривается с Трентом о новом контракте. 25-летний англичанин открыт к продлению сотрудничества, поэтому процесс обещает быть гладким.