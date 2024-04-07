"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Трентом

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" вступил в переговоры со своим защитником Трентом Александер-Арнольдом о новом контракте на улучшенных условиях.

Сейчас у Александер-Арнольда остается только один полный год по действующему контракту, и у болельщиков "Ливерпуля" существуют опасения, что решение главного тренера Юргена Клоппа покинуть клуб в конце сезона может подтолкнуть к уходу и Трента.

Только в прошлом месяце появилась информация, что за ситуацией вокруг Александер-Арнольда наблюдает "Реал", однако "Ливерпуль" совершенно не заинтересован в расставании со своим воспитанником и вице-капитаном.

Как сообщает Football Insider, "Ливерпуль" уже договаривается с Трентом о новом контракте. 25-летний англичанин открыт к продлению сотрудничества, поэтому процесс обещает быть гладким.


Метки Александер-Арнольд, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 07.04.2024 12:33 # alexomck
    Лучший правый защитник, правый вингер и атакующий полузащитник АПЛ одновременно - уникум:)

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  2. marsimonyan-lfc 07.04.2024 12:02 # marsimonyan-lfc
    Повелители АПЛ

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  3. tihinya-moiyobir 07.04.2024 12:02 # tihinya-moiyobir
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

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  4. electric 07.04.2024 12:00 # electric
    КНЯЗИ!!!

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