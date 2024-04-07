К Исаку наведались грабители

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак стал очередной жертвой профессиональных грабителей среди футболистов.

Накануне Исак помог "Ньюкаслу" одержать победу 0:1 в гостях у "Фулхэма", а всего за 48 часов до этого матча Премьер-Лиги домой к Александеру наведались грабители.



Грабители проникли в особняк Исака с четырьмя спальнями через двери террасы на заднем дворе, когда никого не было дома. Преступники не только забрали ценные вещи, но и угнали автомобиль 24-летнего игрока сборной Швеции.



Позднее полиция нашла автомобиль Исака брошенным в трех милях от дома. В данный момент расследование продолжается, никаких арестов сделано не было.



Как сообщает The Sun, детективы полагают, что Исак мог стать жертвой той же банды, которая три месяца назад ограбила Жоэлинтона, проживающего в одной миле от своего партнера по "Ньюкаслу".