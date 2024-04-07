Тен Хаг: "Увидел Антони, которого хочу видеть"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что против "Челси" Антони удалось показать игру, ради которой он и покупал бразильского вингера.

Летом 2022 Тен Хаг убедил "Юнайтед" заплатить 86 миллионов фунтов своему бывшему клубу "Аяксу" за Антони, который до сих пор не освоился в английском футболе.



Однако выезд на "Стэмфорд Бридж" посреди недели, несмотря на поражение 4:3, вселяет в Тен Хага оптимизм. Эрик остался доволен игрой Антони, который отметился роскошной результативной передачей на голову Алехандро Гарначо.



"Я знал, что он способен играть так, как сыграл против "Челси". Я видел это так часто, когда был главным тренером в "Аяксе", но в "Юнайтед" мы этого пока не наблюдаем".



"Возможно, мы видели это проблесками вначале, когда он забил три гола в трех первых матчах. Но затем это случалось от случая к случаю, как против "Барселоны" в прошлом сезоне, когда он забил победный гол. Но он способен на это. В четверг вечером я увидел Антони, которого хочу видеть", — сообщил Тен Хаг MUTV.