"Сити" готов удвоить зарплату Родри

"Манчестер Сити" готовит для Родри новый контракт, который позволит испанскому полузащитнику удвоить свою зарплату.

В прошлом сезоне Родри сыграл ключевую роль в завоевании "Сити" требла, чем подтвердил свою репутацию лучшего опорного полузащитника в мире.



После окончания этого сезона у Родри останется еще два года по действующему контракту, который вдобавок может быть продлен на 12 месяцев по инициативе "горожан".



Однако "Сити" хочет наградить Родри за его игру стабильно высокого уровня. Как сообщает Daily Star, клуб пригласит 27-летнего испанца к столу переговоров после Евро-2024.



"Сити" собирается предложить Родри новую сделку на пять лет с увеличением зарплаты с текущих 150,000 до 300,000 фунтов в неделю. Больше на "Этихад" получают только Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд — около 400,000 фунтов каждые семь дней.



Добавим, Родри выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2019 году. Сейчас соотечественник Хосепа Гвардиолы приближается к рубежу в 250 матчей за клуб, забив 25 голов с момента своего дебюта.