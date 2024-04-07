Артета признал, что теперь не может убрать Хаверца из нападения

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что теперь не может убрать Кая Хаверца с позиции нападающего.

Когда прошлым летом Артета купил Хаверца из "Челси" за 65 миллионов фунтов, то поначалу наигрывал своего новичка в качестве атакующего полузащитника.



Однако в последнее время Хаверц действует на позиции нападающего. Именно отсюда Кай забил гол и отдал результативную передачу в победном для "Арсенала" матче против "Брайтона" накануне (0:3).



Теперь на счету Хаверца уже 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и это лучший показатель Кая с момента переезда в Англию в 2020 году. Возвращать 24-летнего немца на позицию 8-го номера Артета пока не планирует.



"Действительно ли Хаверца теперь нельзя убрать из нападения? Да. Много раз игроки сами решают, где им нужно играть. У тебя могут быть определенные идеи, но затем ты видишь, что складываются определенные отношения, и у игрока получается. А когда получается, тебе нужно оставить это, как есть".



"Именно это происходит с Каем в данный момент, и он чувствует себя очень комфортно там. Команде очень комфортно с ним там, а остальное складывается естественным образом".



"Он определенно оказывает огромное влияние на команду. Он в целом демонстрирует очень хорошую игру, и теперь его показатели результативности очень высоки".



"Ему нужно поддерживать это. Думаю, у него великолепное взаимопонимание с другими атакующими игроками. Думаю, у них есть реальная напористость, сыгранность и большое понимание того, куда развивать атаку. Мы создали много моментов".



"Рядом с ним находятся великолепные игроки, и мы пытались создать правильную обстановку для него. Думаю, любому игроку очень важно чувствовать себя уверенно. Надеюсь, мы обеспечили ему ту любовь, в которой он нуждается".



"Остальные игроки и персонал клуба восхищаются им, а теперь — и болельщики нашего клуба", — цитирует Артету Evening Standard.