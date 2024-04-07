32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 7 апреля, тремя поединками завершится 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 17:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" потерпел 17 поражений в 42 матчах этого сезона во всех соревнований (21 победа, 4 ничьи) — больше было только в 1977/78 (19). В 2024 году "Ливерпуль" одержал 16 побед и забил 59 голов во всех турнирах — больше всех среди команд топ-5 европейских лиг. "Красные дьяволы" выиграли только одну из 16 последних встреч с мерсисайдцами в чемпионате (4 ничьи, 6 поражений).
"Юнайтед" ожидает вестей от медиков насчет Джонни Эванса, Рафаэля Варана и Каземиро. Лисандро Мартинес, Виктор Линделей и Люк Шоу находятся среди травмированных.
"Ливерпуль" снова может рассчитывать на полузащитника Ватару Эндо, но Алиссон, Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота пока не готовы вернуться.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Шеффилд Юнайтед" — первая со времен "Ипсвича" в сезоне 1963/64 команда, пропустившая 80 голов в 30 первых матчах в высшем дивизионе. "Челси" пропускал в каждом из 11 последних выездных поединков чемпионата. "Синие" выиграли шесть из восьми последних встреч с "клинками" в высшем дивизионе (1 ничья, 1 поражение).
"Шеффилд Юнайтед" надеется на возвращение в строй Густаво Хамера и Кэмерона Арчера.
"Челси" предстоит оценить состояние защитника Бена Чилуэлла, перенесшего болезнь. Трево Чалоба и Кэрни Чуквуэмека вернулись еще в минувший вторник. Роберт Санчес возобновил тренировки на этой неделе.
ТОТТЕНХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 20:00
"Тоттенхэм" выиграл семь из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Ноттингем Форест" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 20 последних поединках чемпионата — на выезде с "Вест Хэмом" в феврале (0:2). "Лесники" проиграли оба последних выезда к "шпорам" в чемпионате, хотя до этого — только один из 11 (8 побед, 2 ничьи).
Нападающий Ришарлисон не сыграет за "Тоттенхэм" из-за дискомфорта в колене. Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон также травмированы.
Защитник Вилли Боли остается в лазарете "Форест", но Тайво Авоньи должен вернуться.
07.04.2024 06:00
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Мю пригородная хот раз покажите на что способны
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Выше пидор
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Жалкие пригородные соседи! Слушайте сюда установку. Сегодня вы должны сделать то, ради чего существует ваш пригородный клубишко. То, ради чего вам вообще дозволено иметь в своем названии великое слово Манчестер, по закону принадлежащее королям из Сити. Сегодня вы должны отобрать очки у Зеропуков и помочь Великому Сити продолжить славить город Манчестер. За это, как обычно, разрешим вам доесть пару костей с барского стола.
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