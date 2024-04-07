Артета: "Мы были действительно хороши сегодня"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил свою команду за "большую, большую игру" против "Брайтона".
В субботу "Арсенал" отпраздновал комфортную победу 0:3 в гостях у "Брайтона", почти ничего не позволив "чайкам".
Этот результат позволил "канонирам" минимум на сутки захватить лидерство в Премьер-Лиге, однако Артета считает, что впечатление от того, насколько легко было его команде, обманчиво.
"Я по-настоящему счастлив и по-настоящему горжусь парнями. Они показали большую, большую игру, победив эту замечательную команду, которой обладает "Брайтон".
"Они ("Брайтон") не проигрывали здесь с августа, и это говорит о сложности задачи, но мы были действительно хороши сегодня", — цитирует Артету The Independent.
07.04.2024 00:05
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