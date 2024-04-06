Ираола объяснил поражение от "Лутона" ветром

Наставник "Борнмута" Андони Ираола объяснил поражение своей команды от "Лутона" сильным встречным ветром.

Открыв счет в начале второго тайма матча на "Кенилуорт Роуд", "Борнмут" внезапно обнаружил, что на стороне соперника не только поддержка трибун, но и ветер.



Ираола чувствует, что именно ветер помог аутсайдеру Премьер-Лиги забить два гола и вырвать победу 2:1.



"Ветер был ключом. В первом тайме это играло в нашу пользу. Мы имели моменты. Во втором тайме мы не могли продолжать играть таким же образом из-за ветра. Соперник оказывал давление, и в итоге они выиграли матч".



"Ветер повлиял на игру. В первом тайме нам было очень хорошо, но во втором — очень плохо. Мы чувствовали себя комфортно, но не осознавали, что играть против ветра будет гораздо сложнее", — цитирует Ираолу Daily Mail.