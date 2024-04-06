Де Брюйне: "Очень нетипичный сезон для меня"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что этот сезон оказался "очень нетипичным" для него.

С момента своего возвращения в строй после травмы в январе Де Брюйне находится в великолепной форме. Среди представляющих клубы Премьер-Лиги игроков в 2024 году только Коул Палмер (17) и Дарвин Нуньес (15) совершили результативных действий во всех соревнованиях больше, чем Кевин (14).



Де Брюйне не привык так долго находиться вне игры по ходу сезона, однако конкуренция со стороны Фила Фодена помогла 32-летнему бельгийцу поскорее вернуться в форму.



"Это очень нетипичный сезон, учитывая то, что я пропустил шесть месяцев, а затем вернулся. Иногда я чувствую себя хорошо, иногда я чувствую небольшую усталость в организме".



"Такого никогда не случалось в моей жизни, но я стараюсь готовиться как можно лучше. Я стараюсь делать свою работу как можно лучше, и сегодня я справился".



"Да, это (форма Фодена) оказывает на меня давление, эти парни держат меня в тонусе. Я не ожидаю, что просто получу место в составе".



"Если я не буду проявлять себя, я не буду играть. Фил выступает удивительным образом в этом сезоне, поэтому он заслуживает играть, но это держит меня в тонусе и подстегивает меня", — сообщил Де Брюйне TNT Sports после победы 2:4 над "Кристал Пэлас".