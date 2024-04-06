"Арсенал" разгромил "Брайтон" и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге

Кай Хаверц "Арсенал" минимум на сутки стал лидером Премьер-Лиги благодаря победе 0:3 в гостях у "Брайтона".

В стартовом составе "чаек" произошло пять изменений. Этими новыми лицами стали Тарик Лэмпти, Первис Эступиньян, Якуб Модер, Хулио Энсисо и Данни Уэлбек.

В старт "канониров" вернулись отдохнувшие против "Лутона" Деклан Райс, Жоржиньо, Букайо Сака и Габриэля Жезус.

Гости едва не открыли счет уже спустя минуту после начала матча. Голкипер хозяев Барт Вербрюгген не успел сыграть на выходе при подаче штрафного, и Габриэлю Магальяэсу лишь оставалось попасть по пустым воротам, но его удар головой оказался неточным.

Вскоре "Арсенал" создал еще пару отличных моментов, но Сака не попал в створ, а удар Жезуса с границы штрафной площади был отражен Вербрюггеном.

"Канониры" действовали первым номером и на 31-й минуте заработали пенальти. Жезус на краю штрафной зацепился за ногу Лэмпти, и Сака без вопросов реализовал 11-метровый — 0:1.

"Брайтон" первый тайм провел беззубо и единственный раз потревожил Давида Райю только на 44-й минуте, когда Энсисо пробил с дистанции.

Во втором тайме "Арсенал" довольно неспешно пытался сделать счет комфортным, и на 62-й минуте это случилось. Жоржиньо почти от лицевой линии сделал передачу к ближней штанге, где Кай Хаверц опередил защитников и пробил в касание — 0:2.

Далее гости дали своему сопернику подержать мяч, но хозяева ничего не могли из этого выжать.

В концовке "чайки" слегка увлеклись атаками, чем воспользовался Леандер Троссард. Бельгиец совершил перехват, убежал в прорыв и поразил ворота своей бывшей команды — 0:3.

Оборона "Арсенала" оказалась непреодолимым препятствием для атакующих игроков "Брайтона". "Чайки" разочаровали, особенно с учетом домашнего характера матча.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2024 21:30

Количество просмотров Просмотров: 1927

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Последние комментарии:




  1. mafia-fake 06.04.2024 22:46 # mafia-fake
    ЗА РОССИЮ ГОРЛО ПЕРЕГРЫЗУ ЛЮБОМУ

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  2. fiezzo 06.04.2024 22:44 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Сила

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  3. lexa-arsenal 06.04.2024 22:16 # lexa-arsenal
    Мс чисто по конспектам артеты играл сильно, потом чисто на фарте кубки выигрывал

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  4. wilegend 06.04.2024 22:09 # wilegend
    Dial Square Football Club is an English football club based in Chertsey

    https://en.wikipedia.org/wiki/Dial_Square_F.C.

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  5. ivan-tns 06.04.2024 22:07 # ivan-tns
    Радуют пушкари. Чую, что-то должный выиграть)

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  6. vasant-balan 06.04.2024 22:01 # vasant-balan
    Русский народ является самым добрым и искренним во всём мире. Это вам не лживые и лицемерные пиндосы. Счастлив, что родился в этой чудесной стране.

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  7. abramovich-lfc 06.04.2024 21:58 # abramovich-lfc
    Арсенал и Тоттенхэм - единственные топ-клубы в Лондоне.

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  8. bergkamp-1886 06.04.2024 21:47 # bergkamp-1886
    Нужно рекламировать Зинченко и продать по максималке

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  9. bergkamp-1886 06.04.2024 21:44 # bergkamp-1886
    С баваркой будет жарко, есть омыть, есть технари и конечно с нами боевой дух, комон банда артетыча

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  10. thegodmother 06.04.2024 21:44 # thegodmother
    поскорее бы зеля сдох и война закончилась. Давно уже собирался съездить в Россию и поведать охранника, он бы мне устроил интересную экскурсию по пятёрочке, а потом мы бы вместе пересмотрели легендарный мюнхенский финал. Долбоёб квнщик все мои планы разрушил, чтоб он в аду горел.

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  11. redwhitegun 06.04.2024 21:43 # redwhitegun
    Райя честно отработал очередной сухарь. Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор и Салиба продолжают божить.
    Зина и Жоржиньо не понравились от слова совсем. Такое ощущение было что на фланге хохла и в центре тупо не хватает игрока. Жорж хоть ладно ассист соорудил, а вот от хохла и в атаке толку нихуя нет и в обороне нулище. Не отобрать, не перехватить...пиздец полный)

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  12. girasimus 06.04.2024 21:40 # girasimus
    Жестко

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  13. brown-ale 06.04.2024 21:40 # brown-ale
    Непонятно, где эта хваленая тики-така де Дзерби. В атаке полные нули, в защите не сильно лучше. Брайтон" будет рад десяточку лямов получить за этого бездаря.

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  14. wilegend 06.04.2024 21:39 # wilegend
    изи чемпик

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  15. sausage 06.04.2024 21:38 # sausage
    Ну и нахуя Ливерпулю был бы нужен этот Де Дзерби? Кто вообще это придумал?

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  16. gameboy 06.04.2024 21:38 # gameboy
    Габриэль стена
    Хаверц мом

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  17. takernotagiver 06.04.2024 21:37 # takernotagiver
    )))

    06.04.2024 16:45 #
    high-malvern

    Во сколько там Арсик играет?) В случае поражение 3-е место. В случае ничьей 3 место. Придется жопу рвать в гостях против Де Дзерби. Хе-хе)
    (ответить)

    06.04.2024 18:36 # удалить
    takernotagiver

    Не волнуйся. В конце матча у тебя жопу будет рвать)

    (ответить)

  18. thegodfather 06.04.2024 21:36 # thegodfather
    9 Челси 29 43

    Источник: http://fapl.ru/


    чо с ипалой, додики?

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