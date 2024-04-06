"Арсенал" разгромил "Брайтон" и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге
"Арсенал" минимум на сутки стал лидером Премьер-Лиги благодаря победе 0:3 в гостях у "Брайтона".
В стартовом составе "чаек" произошло пять изменений. Этими новыми лицами стали Тарик Лэмпти, Первис Эступиньян, Якуб Модер, Хулио Энсисо и Данни Уэлбек.
В старт "канониров" вернулись отдохнувшие против "Лутона" Деклан Райс, Жоржиньо, Букайо Сака и Габриэля Жезус.
Гости едва не открыли счет уже спустя минуту после начала матча. Голкипер хозяев Барт Вербрюгген не успел сыграть на выходе при подаче штрафного, и Габриэлю Магальяэсу лишь оставалось попасть по пустым воротам, но его удар головой оказался неточным.
Вскоре "Арсенал" создал еще пару отличных моментов, но Сака не попал в створ, а удар Жезуса с границы штрафной площади был отражен Вербрюггеном.
"Канониры" действовали первым номером и на 31-й минуте заработали пенальти. Жезус на краю штрафной зацепился за ногу Лэмпти, и Сака без вопросов реализовал 11-метровый — 0:1.
"Брайтон" первый тайм провел беззубо и единственный раз потревожил Давида Райю только на 44-й минуте, когда Энсисо пробил с дистанции.
Во втором тайме "Арсенал" довольно неспешно пытался сделать счет комфортным, и на 62-й минуте это случилось. Жоржиньо почти от лицевой линии сделал передачу к ближней штанге, где Кай Хаверц опередил защитников и пробил в касание — 0:2.
Далее гости дали своему сопернику подержать мяч, но хозяева ничего не могли из этого выжать.
В концовке "чайки" слегка увлеклись атаками, чем воспользовался Леандер Троссард. Бельгиец совершил перехват, убежал в прорыв и поразил ворота своей бывшей команды — 0:3.
Оборона "Арсенала" оказалась непреодолимым препятствием для атакующих игроков "Брайтона". "Чайки" разочаровали, особенно с учетом домашнего характера матча.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
06.04.2024 21:30
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ЗА РОССИЮ ГОРЛО ПЕРЕГРЫЗУ ЛЮБОМУ
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Россия
Путин
Ливерпуль
Сила
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Мс чисто по конспектам артеты играл сильно, потом чисто на фарте кубки выигрывал
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Dial Square Football Club is an English football club based in Chertsey
https://en.wikipedia.org/wiki/Dial_Square_F.C.
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Радуют пушкари. Чую, что-то должный выиграть)
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Русский народ является самым добрым и искренним во всём мире. Это вам не лживые и лицемерные пиндосы. Счастлив, что родился в этой чудесной стране.
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Арсенал и Тоттенхэм - единственные топ-клубы в Лондоне.
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Нужно рекламировать Зинченко и продать по максималке
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С баваркой будет жарко, есть омыть, есть технари и конечно с нами боевой дух, комон банда артетыча
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поскорее бы зеля сдох и война закончилась. Давно уже собирался съездить в Россию и поведать охранника, он бы мне устроил интересную экскурсию по пятёрочке, а потом мы бы вместе пересмотрели легендарный мюнхенский финал. Долбоёб квнщик все мои планы разрушил, чтоб он в аду горел.
(ответить)
Райя честно отработал очередной сухарь. Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор и Салиба продолжают божить.
Зина и Жоржиньо не понравились от слова совсем. Такое ощущение было что на фланге хохла и в центре тупо не хватает игрока. Жорж хоть ладно ассист соорудил, а вот от хохла и в атаке толку нихуя нет и в обороне нулище. Не отобрать, не перехватить...пиздец полный)
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Жестко
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Непонятно, где эта хваленая тики-така де Дзерби. В атаке полные нули, в защите не сильно лучше. Брайтон" будет рад десяточку лямов получить за этого бездаря.
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изи чемпик
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Ну и нахуя Ливерпулю был бы нужен этот Де Дзерби? Кто вообще это придумал?
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Габриэль стена
Хаверц мом
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)))
06.04.2024 16:45 #
high-malvern
Во сколько там Арсик играет?) В случае поражение 3-е место. В случае ничьей 3 место. Придется жопу рвать в гостях против Де Дзерби. Хе-хе)
(ответить)
06.04.2024 18:36 # удалить
takernotagiver
Не волнуйся. В конце матча у тебя жопу будет рвать)
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9 Челси 29 43
Источник: http://fapl.ru/
чо с ипалой, додики?
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