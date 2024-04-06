"Арсенал" разгромил "Брайтон" и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге

"Арсенал" минимум на сутки стал лидером Премьер-Лиги благодаря победе 0:3 в гостях у "Брайтона".

В стартовом составе "чаек" произошло пять изменений. Этими новыми лицами стали Тарик Лэмпти, Первис Эступиньян, Якуб Модер, Хулио Энсисо и Данни Уэлбек.



В старт "канониров" вернулись отдохнувшие против "Лутона" Деклан Райс, Жоржиньо, Букайо Сака и Габриэля Жезус.



Гости едва не открыли счет уже спустя минуту после начала матча. Голкипер хозяев Барт Вербрюгген не успел сыграть на выходе при подаче штрафного, и Габриэлю Магальяэсу лишь оставалось попасть по пустым воротам, но его удар головой оказался неточным.



Вскоре "Арсенал" создал еще пару отличных моментов, но Сака не попал в створ, а удар Жезуса с границы штрафной площади был отражен Вербрюггеном.



"Канониры" действовали первым номером и на 31-й минуте заработали пенальти. Жезус на краю штрафной зацепился за ногу Лэмпти, и Сака без вопросов реализовал 11-метровый — 0:1.



"Брайтон" первый тайм провел беззубо и единственный раз потревожил Давида Райю только на 44-й минуте, когда Энсисо пробил с дистанции.



Во втором тайме "Арсенал" довольно неспешно пытался сделать счет комфортным, и на 62-й минуте это случилось. Жоржиньо почти от лицевой линии сделал передачу к ближней штанге, где Кай Хаверц опередил защитников и пробил в касание — 0:2.



Далее гости дали своему сопернику подержать мяч, но хозяева ничего не могли из этого выжать.



В концовке "чайки" слегка увлеклись атаками, чем воспользовался Леандер Троссард. Бельгиец совершил перехват, убежал в прорыв и поразил ворота своей бывшей команды — 0:3.



Оборона "Арсенала" оказалась непреодолимым препятствием для атакующих игроков "Брайтона". "Чайки" разочаровали, особенно с учетом домашнего характера матча.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче