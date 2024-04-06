Сборная Канады задумывается о приглашении Лэмпарда

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард стал неожиданным кандидатом на должность главного тренера сборной Канады.

Как сообщает The Telegraph, Канадская федерация футбола включила Лэмпарда в шорт-лист кандидатов на роль наставника своей национальной команды в преддверии Чемпионата Мира 2026.



Канадцы является одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026, поэтому участие в домашнем турнире им гарантировано.



Последним местом работы Лэмпарда был "Челси", который он временно возглавил на концовку прошлого сезона после увольнения Грэма Поттера. Фрэнк хочет снова тренировать, но ему нужна правильная возможность.



Стоит отметить, что Лэмпард уже знаком с футболом в Северной Америке. Заключительный год своей игровой карьеры Фрэнк провел в "Нью-Йорк Сити" из МЛС.