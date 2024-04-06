Гвардиола: "Де Брюйне — один из лучших игроков в истории "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал полузащитника Кевина Де Брюйне одним из лучших игроков в истории своего клуба.

В субботу Де Брюйне своим дублем помог "Сити" одержать победу 2:4 над "Кристал Пэлас" и продолжить борьбу за титул Премьер-Лиги.



Одновременно Де Брюйне достиг рубежа в 100 голов за клуб с "Этихад" во всех соревнованиях, и Гвардиола чувствует, что без 32-летнего бельгийца "горожанам" было бы сложнее набрать эти три очка.



"Сегодня Кевин выиграл для нас матч. Без Кевина мы, возможно, не смогли бы одержать победу, поэтому наличие игроков вроде Кевина в такого рода матчах помогает".



"Я слушаю его в автобусе, в раздевалке, на тренировках, и когда он смеется, мы в безопасности. Многое зависит от того, как он себя чувствует. Это касается всех игроков, но особенно Кевина".



"Сколько лет он уже с нами, девять, 10? Его показатели, его влияние, его стабильность удивительны. Он один из лучших игроков в истории "Манчестер Сити", — цитирует Гвардиолу The Independent.