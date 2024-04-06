"Астон Вилла" снова потеряла очки, но пока остается четвертой

Олли Уоткинс Претендующая на попадание в Лигу Чемпионов "Астон Вилла" четвертый раз в пяти последних матчах Премьер-Лиги потеряла очки, сыграв с "Брентфордом" вничью — 3:3.

Благодаря голу Моргана Роджерса в самом начале второго тайма "Вилла" повела со счетом 2:0, но затем команда Унаи Эмери словно выключилась из игры и пропустила три гола подряд в течение восьми минут.

К счастью для хозяев "Вилла Парк", на выручку им пришел Олли Уоткинс, который и открыл счет в этом матче. За 10 минут до конца нападающий сборной Англии принес своей команде ничью — 3:3.

Таким образом, "Вилла" остается на четвертом месте в Премьер-Лиге, но уже в этом туре может быть опережена "Тоттенхэмом".

"Астон Вилла" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Брентфорд, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 06.04.2024 19:26 # superglor
    > Таким образом, "Вилла" остается на четвертом месте в Премьер-Лиге, но уже в этом туре может быть опережена "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

    Не ну если МЮ отыграет у Зеропуков 12 очков за 1 матч то честь им и хвала.

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  2. brown-ale 06.04.2024 19:18 # brown-ale
    Стиви Джи вселился в Эмери. Не видать им ЛЧ.

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  3. ganinilyha 06.04.2024 19:10 # ganinilyha
    Эх, такой экспресс запороли

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  4. takernotagiver 06.04.2024 19:07 # takernotagiver
    Против Сити выставил резерв, а против Брентфорда железную основу и все равно пролетел) Может с Сити надо было напрячь основу и сыграть достойно, что отразилось бы на матч с Брентфордом?

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