"Астон Вилла" снова потеряла очки, но пока остается четвертой

Претендующая на попадание в Лигу Чемпионов "Астон Вилла" четвертый раз в пяти последних матчах Премьер-Лиги потеряла очки, сыграв с "Брентфордом" вничью — 3:3.

Благодаря голу Моргана Роджерса в самом начале второго тайма "Вилла" повела со счетом 2:0, но затем команда Унаи Эмери словно выключилась из игры и пропустила три гола подряд в течение восьми минут.



К счастью для хозяев "Вилла Парк", на выручку им пришел Олли Уоткинс, который и открыл счет в этом матче. За 10 минут до конца нападающий сборной Англии принес своей команде ничью — 3:3.



Таким образом, "Вилла" остается на четвертом месте в Премьер-Лиге, но уже в этом туре может быть опережена "Тоттенхэмом".



"Астон Вилла" — "Брентфорд". Отчет о матче