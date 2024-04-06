Де Брюйне гордится тем, что забил 100 голов за "Сити"

Полузащитник Кевин Де Брюйне поделился своей гордостью от достижения рубежа в 100 голов за "Манчестер Сити".

Оформив дубль в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу (2:4), Де Брюйне достиг рубежа в 100 голов за "горожан" с учетом всех соревнований.



32-летний бельгиец, выступающий за "Сити" после своего перехода из "Вольфсбурга" в 2015 году, гордится этим достижением и чувствует себя у "горожан" как дома.



"Я горжусь этим моментом. Он говорит, как долго я в этом клубе. Он значит, что у меня было много хороших моментов в этом клубе".



"Этот клуб стал моим домом, не так ли? Я перешел, когда по сути был еще молодым парнем. Теперь я один из старших игроков в этой команде, и трое моих детей очень быстро растут".



"Я пережил так много хороших моментов с командой, мы выиграли много трофеев и провели много парадов".



"Я ценю все, что с нами случилось, и думаю, что болельщики и клуб тоже это ценят", — цитирует Де Брюйне официальный веб-сайт "Сити".