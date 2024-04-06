Артета не верит, что трое претендентов на титул выиграют все оставшиеся матчи

Наставник "Арсенала" Микель Артета не верит, что трое претендентов на титул Премьер-Лиги выиграют все свои оставшиеся матчи в сезоне.

На момент начала 32-го тура три первых команды Премьер-Лиги находились на расстоянии в три очка.



Однако Артета не считает текущую расстановку окончательной, ожидая, что в чемпионской гонке еще будут неожиданные повороты.



"Я не знаю, что случится, но это очень маловероятно, что каждый (претендент) выиграет каждый свой матч".



"Ты оглядываешься на то, что случилось в предыдущем сезоне, и понимаешь, что это очень, очень маловероятно. Но ты не можешь знать наверняка".



"Давайте сделаем все, что мы можем сделать. Давайте постараемся изо всех сил, играя с одинаковым воодушевлением, желанием и мастерством, а там станет видно, к чему это нас приведет", — цитирует Артету Evening Standard.