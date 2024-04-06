"Сити" одержал победу в гостях у "Пэлас"

"Манчестер Сити" одержал победу 2:4 в гостях у "Кристал Пэлас", благодаря чему догнал лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно поражения 1:0 от "Борнмута" во вторник, но выздоровевший Майкл Олисе вернулся в заявку.



На воротах "горожан" остался Штефан Ортега. Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне, Оскар Бобб и Эрлинг Холанд появились вместо Мануэля Аканджи, Бернарду Силвы, Фила Фодена и Жереми Доку.



От матча на "Селхерст Парк" прошло три минуты, и счет был открыт. Жан-Филипп Матета совершил рывок из центрального круга, ворвался в штрафную и, не встретив сопротивления со стороны Рубена Диаша, пробил с отскоком от дальней штанги — 1:0.



"Сити" пошел отыгрываться и уже на 13-й минуте сравнял счет. Де Брюйне сместился мимо Адама Уортона в штрафной и нанес обводящий удар в дальний верхний угол ворот — 1:1.



Спустя шесть минут гости должны были выходить вперед. Де Брюйне убежал в прорыв по центру, но не смог пробить голкипера хозяев Дина Хендерсона.



А вот дальше "Сити" ослабил хватку, продолжая оказывать давление, но не создавая опасных моментов.



Более того, под занавес тайма уже "Пэлас" мог выйти вперед. Джордан Айю застал врасплох Родри и вышел на ударную позицию в штрафной — перекладина!



В самом начале второго тайма Рико Льюис подкараулил отскок от головы Йоакима Андерсена в штрафной, обработал мяч и пробил — 1:2.



Для полного спокойствия "Сити" требовался третий гол, и на 67-й минуте задача была выполнена. Джек Грилиш хорошо сыграл на левом фланге штрафной, найдя короткой передачей Де Брюйне, а тот ткнул мяч во вратарскую на Холанда — 1:3.



Совсем расклеившись, на 70-й минуте "орлы" пропустили еще раз. Родри отбросил мяч в штрафной на Де Брюйне, а тот мощно пробил — 1:4. 100-й гол бельгийца за клуб с "Этихад"!



Посчитав, что дело сделано, гости расслабились в концовке, и на 86-й минуте вышедший на замену Одсонн Эдуар этим воспользовался, шипами замкнув прострел Джеффа Шлюппа с левого фланга — 2:4.



"Сити" одержал достаточно дежурную победу, несмотря на то, что пропустил первым. "Горожане" набрали три очка, как и требовалось, и теперь могут сосредоточиться на "Реале".



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче