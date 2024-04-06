"Сити" одержал победу в гостях у "Пэлас"
"Манчестер Сити" одержал победу 2:4 в гостях у "Кристал Пэлас", благодаря чему догнал лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".
Стартовый состав "орлов" не изменился относительно поражения 1:0 от "Борнмута" во вторник, но выздоровевший Майкл Олисе вернулся в заявку.
На воротах "горожан" остался Штефан Ортега. Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне, Оскар Бобб и Эрлинг Холанд появились вместо Мануэля Аканджи, Бернарду Силвы, Фила Фодена и Жереми Доку.
От матча на "Селхерст Парк" прошло три минуты, и счет был открыт. Жан-Филипп Матета совершил рывок из центрального круга, ворвался в штрафную и, не встретив сопротивления со стороны Рубена Диаша, пробил с отскоком от дальней штанги — 1:0.
"Сити" пошел отыгрываться и уже на 13-й минуте сравнял счет. Де Брюйне сместился мимо Адама Уортона в штрафной и нанес обводящий удар в дальний верхний угол ворот — 1:1.
Спустя шесть минут гости должны были выходить вперед. Де Брюйне убежал в прорыв по центру, но не смог пробить голкипера хозяев Дина Хендерсона.
А вот дальше "Сити" ослабил хватку, продолжая оказывать давление, но не создавая опасных моментов.
Более того, под занавес тайма уже "Пэлас" мог выйти вперед. Джордан Айю застал врасплох Родри и вышел на ударную позицию в штрафной — перекладина!
В самом начале второго тайма Рико Льюис подкараулил отскок от головы Йоакима Андерсена в штрафной, обработал мяч и пробил — 1:2.
Для полного спокойствия "Сити" требовался третий гол, и на 67-й минуте задача была выполнена. Джек Грилиш хорошо сыграл на левом фланге штрафной, найдя короткой передачей Де Брюйне, а тот ткнул мяч во вратарскую на Холанда — 1:3.
Совсем расклеившись, на 70-й минуте "орлы" пропустили еще раз. Родри отбросил мяч в штрафной на Де Брюйне, а тот мощно пробил — 1:4. 100-й гол бельгийца за клуб с "Этихад"!
Посчитав, что дело сделано, гости расслабились в концовке, и на 86-й минуте вышедший на замену Одсонн Эдуар этим воспользовался, шипами замкнув прострел Джеффа Шлюппа с левого фланга — 2:4.
"Сити" одержал достаточно дежурную победу, несмотря на то, что пропустил первым. "Горожане" набрали три очка, как и требовалось, и теперь могут сосредоточиться на "Реале".
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
06.04.2024 16:30
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Последние комментарии:
нас плизидент волует у нас деньги, но типель он самый багаты челавек мира гыгыгыг "(с)
"мы зателпим, ебите нас есьо нам ета нраица " (с)
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Усраина без президента. Пидорастерка, это твой шанс.
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нас плизидент самый багатый челавек в мире гыгыгыг завидуйте нам)) гыгыгыгы нас ебут а мы крепчаем (с)
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Эмери решил схитрить и выставить полурезервный состав против сильного Сити, чтоб против слабого Брентфорда выставить оптимальную основу и точно победить. Хрен тебе, Эмери)
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06.04.2024 17:46 #
hammersmith
World's richest people ($ billion)
1. Vlad Putin 100000000000000000000000000000000000000000.
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06.04.2024 18:03 #
superperez101
на самом деле гораздо больше
а некоторые додики думают что маск. смешные такие
Источник: http://fapl.ru/posts/106856/?c=1#c7911464
Орки такие орки, гордятся что их карманы обворовывают годами)))
зато их президент самый богатый человек в мире - профит)
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виллу норм так за 10 минут пидорнули
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Пиздухель ПХАХАХАХАХАХА
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бавария уже какому-то хаденгайму сосет.
чо за топарики)
походу изя для арсенала
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Ебут тренеришку
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че с баварией? походу люто арсосалу подфартило, но тухелян просто не сдастся!
Верим в этого БИСТА
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О чём думали боссы Баварии, назначая ушастого физрука срухеля? Всем было очевидно, что лч с членси была выиграна на лютейшем фарте.
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Я много раз бывал в Манчестере, но никогда не слышал о такой команде, как "Манчестер Сити" (с) Хосеп Гвардиола
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World's richest people ($ billion)
1. Vlad Putin 100000000000000000000000000000000000000000.
(ответить)
Люди, которые не любят Россию, никогда не были в России.
(ответить)
а прикиньте ливер проебет мю , и с сити поровно по очкам.
НИкто до конца сезона больше не проебет и сити на этот раз по разнице заберет ахахахах)
это еще хлеще, чем на 1 очко ахахахаха
(ответить)
я уже морально подготовился к тому, что чарле покинет 10 строчку в этом туре и люто подымется!
НЕ подведите,ИМПЕРАТОРЫ
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World's richest people ($ billion)
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🇺🇸 Larry Ellison: 137
🇺🇸 Sergey Brin: 131
🇮🇳 Mukesh Ambani: 112
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ГОЛУБЫЕ! И болеют за них только голубые!
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Голубой Манчестер будет долго за щеку брать когда лысая дура покинет эту бензоколонку, так сразу вернутся на свое законное 10 место и будут его держать не отпускать
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Мусорка глорная с фапла быстро найдет себе новую бензоколонку когда шит голубой сольют в чмпшп за ффп
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