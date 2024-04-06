"Сити" одержал победу в гостях у "Пэлас"

Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" одержал победу 2:4 в гостях у "Кристал Пэлас", благодаря чему догнал лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль".

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно поражения 1:0 от "Борнмута" во вторник, но выздоровевший Майкл Олисе вернулся в заявку.

На воротах "горожан" остался Штефан Ортега. Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне, Оскар Бобб и Эрлинг Холанд появились вместо Мануэля Аканджи, Бернарду Силвы, Фила Фодена и Жереми Доку.

От матча на "Селхерст Парк" прошло три минуты, и счет был открыт. Жан-Филипп Матета совершил рывок из центрального круга, ворвался в штрафную и, не встретив сопротивления со стороны Рубена Диаша, пробил с отскоком от дальней штанги — 1:0.

"Сити" пошел отыгрываться и уже на 13-й минуте сравнял счет. Де Брюйне сместился мимо Адама Уортона в штрафной и нанес обводящий удар в дальний верхний угол ворот — 1:1.

Спустя шесть минут гости должны были выходить вперед. Де Брюйне убежал в прорыв по центру, но не смог пробить голкипера хозяев Дина Хендерсона.

А вот дальше "Сити" ослабил хватку, продолжая оказывать давление, но не создавая опасных моментов.

Более того, под занавес тайма уже "Пэлас" мог выйти вперед. Джордан Айю застал врасплох Родри и вышел на ударную позицию в штрафной — перекладина!

В самом начале второго тайма Рико Льюис подкараулил отскок от головы Йоакима Андерсена в штрафной, обработал мяч и пробил — 1:2.

Для полного спокойствия "Сити" требовался третий гол, и на 67-й минуте задача была выполнена. Джек Грилиш хорошо сыграл на левом фланге штрафной, найдя короткой передачей Де Брюйне, а тот ткнул мяч во вратарскую на Холанда — 1:3.

Совсем расклеившись, на 70-й минуте "орлы" пропустили еще раз. Родри отбросил мяч в штрафной на Де Брюйне, а тот мощно пробил — 1:4. 100-й гол бельгийца за клуб с "Этихад"!

Посчитав, что дело сделано, гости расслабились в концовке, и на 86-й минуте вышедший на замену Одсонн Эдуар этим воспользовался, шипами замкнув прострел Джеффа Шлюппа с левого фланга — 2:4.

"Сити" одержал достаточно дежурную победу, несмотря на то, что пропустил первым. "Горожане" набрали три очка, как и требовалось, и теперь могут сосредоточиться на "Реале".

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2024 16:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bembo 06.04.2024 18:43 # bembo
    нас плизидент волует у нас деньги, но типель он самый багаты челавек мира гыгыгыг "(с)
    "мы зателпим, ебите нас есьо нам ета нраица " (с)

    (ответить)

  2. tihinya-moiyobir 06.04.2024 18:40 # tihinya-moiyobir
    Усраина без президента. Пидорастерка, это твой шанс.

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  3. bembo 06.04.2024 18:36 # bembo
    нас плизидент самый багатый челавек в мире гыгыгыг завидуйте нам)) гыгыгыгы нас ебут а мы крепчаем (с)

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  4. takernotagiver 06.04.2024 18:34 # takernotagiver
    Эмери решил схитрить и выставить полурезервный состав против сильного Сити, чтоб против слабого Брентфорда выставить оптимальную основу и точно победить. Хрен тебе, Эмери)

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  5. bembo 06.04.2024 18:33 # bembo
    06.04.2024 17:46 #
    hammersmith

    World's richest people ($ billion)

    1. Vlad Putin 100000000000000000000000000000000000000000.
    (ответить)

    06.04.2024 18:03 #
    superperez101

    на самом деле гораздо больше
    а некоторые додики думают что маск. смешные такие

    Источник: http://fapl.ru/posts/106856/?c=1#c7911464




    Орки такие орки, гордятся что их карманы обворовывают годами)))
    зато их президент самый богатый человек в мире - профит)

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  6. bembo 06.04.2024 18:26 # bembo
    виллу норм так за 10 минут пидорнули

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  7. tihinya-moiyobir 06.04.2024 18:23 # tihinya-moiyobir
    Пиздухель ПХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  8. bembo 06.04.2024 18:23 # bembo
    бавария уже какому-то хаденгайму сосет.
    чо за топарики)

    походу изя для арсенала

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  9. kukuruzko 06.04.2024 18:20 # kukuruzko
    Ебут тренеришку

    (ответить)

  10. bembo 06.04.2024 18:08 # bembo
    че с баварией? походу люто арсосалу подфартило, но тухелян просто не сдастся!
    Верим в этого БИСТА

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  11. ponasenkov-lfc 06.04.2024 18:01 # ponasenkov-lfc
    О чём думали боссы Баварии, назначая ушастого физрука срухеля? Всем было очевидно, что лч с членси была выиграна на лютейшем фарте.

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  12. benladen-ynwa 06.04.2024 17:54 # benladen-ynwa
    Я много раз бывал в Манчестере, но никогда не слышал о такой команде, как "Манчестер Сити" (с) Хосеп Гвардиола

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  13. hammersmith 06.04.2024 17:46 # hammersmith
    World's richest people ($ billion)

    1. Vlad Putin 100000000000000000000000000000000000000000.

    (ответить)

  14. vasant-balan 06.04.2024 17:44 # vasant-balan
    Люди, которые не любят Россию, никогда не были в России.

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  15. bembo 06.04.2024 17:38 # bembo
    а прикиньте ливер проебет мю , и с сити поровно по очкам.
    НИкто до конца сезона больше не проебет и сити на этот раз по разнице заберет ахахахах)
    это еще хлеще, чем на 1 очко ахахахаха

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  16. bembo 06.04.2024 17:27 # bembo
    я уже морально подготовился к тому, что чарле покинет 10 строчку в этом туре и люто подымется!
    НЕ подведите,ИМПЕРАТОРЫ

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  17. kellborn 06.04.2024 17:17 # kellborn
    World's richest people ($ billion)

    &#127467;&#127479; Bernard Arnault: 223
    &#127482;&#127480; Jeff Bezos: 207
    &#127482;&#127480; Mark Zuckerberg: 187
    &#127482;&#127480; Elon Musk: 181
    &#127482;&#127480; Bill Gates: 153
    &#127482;&#127480; Steve Ballmer: 147
    &#127482;&#127480; Warren Buffet: 138
    &#127482;&#127480; Larry Page: 138
    &#127482;&#127480; Larry Ellison: 137
    &#127482;&#127480; Sergey Brin: 131
    &#127470;&#127475; Mukesh Ambani: 112

    (ответить)

  18. xxa 06.04.2024 17:11 # xxa
    ГОЛУБЫЕ! И болеют за них только голубые!

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  19. chelsia-hueta 06.04.2024 17:01 # chelsia-hueta
    Голубой Манчестер будет долго за щеку брать когда лысая дура покинет эту бензоколонку, так сразу вернутся на свое законное 10 место и будут его держать не отпускать

    (ответить)

  20. chelsia-hueta 06.04.2024 16:58 # chelsia-hueta
    Мусорка глорная с фапла быстро найдет себе новую бензоколонку когда шит голубой сольют в чмпшп за ффп

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