Почеттино — о работе в "Челси": "Я поставил на кон свою репутацию"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что рискнул своей репутацией, когда согласился на работу с "синими".

Болельщики "Челси" весьма осторожно приняли Почеттино, учитывая неважное начало сезона и связь Маурисио с "Тоттенхэмом".



Однако после победы 4:3 над "Манчестер Юнайтед" в минувший четверг Почеттино почувствовал, что его отношения с фанатами улучшаются.



"Я пришел сюда из другого клуба, и это нормально, что здесь возникла такая ситуация".



"Ты должен убедить болельщиков. Я пришел в "Челси" и взялся за другой проект, нежели здесь был последние 20 лет. Я поставил на кон свою репутацию, перейдя сюда и взявшись за проект, который предусматривает создание команды из молодых игроков, талантливых игроков. Игроков, с потенциалом стать игроками топ-уровня".



"Мы знали, что создать такую команду, выигрывать матчи, быть конкурентноспособными — это огромный вызов. Я не собираюсь быть популистом".



"Я с самого начала говорю, что хочу создать искренние отношения с фанатами, а не целовать эмблему или творить глупые вещи на бровки, чтобы завоевать их расположение".



"Я хочу обеспечить команде инструменты, чтобы выигрывать матчи, с помощью побед в матчах поверив в себя и выстроив очень хорошие отношения. Я здесь не для того, чтобы быть популистом или лицемером и говорить "я люблю фанатов". Я знаю, что эти отношения нужно развивать".



"Я так рад не только этим трем очкам или тому, что мы сыграли лучше "Манчестер Юнайтед". Это первый раз для меня, когда я начал чувствовать связь между командой и фанатами. Это по-настоящему поможет нам в этом сезоне. Это по-настоящему важно", — цитирует Почеттино ESPN.