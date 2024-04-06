"Арсенал" готов побороться за Микаила Файе

"Арсенал" готов вступить в борьбу за центрального защитника "Барселона" Микаила Файе.

Только в прошлом месяце появилась информацию, что за 19-летним Файе, который также способен сыграть левого защитника, следит "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает Daily Mail, также среди заинтересованных в Файе клубов значатся "Бавария" и "Байер". А теперь к ним присоединился и "Арсенал".



Файе до сих пор не дебютировал за первую команду "Барселоны", хотя уже несколько раз попадал в заявку. Каталонский клуб находится в сложном финансовом положении, и предложения в районе 25 миллионов фунтов может хватить для приобретения Микаила.