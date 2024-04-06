"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" находятся среди претендентов на Саммервилла
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, проявляющих интерес к вингеру "Лидса" Крисенсио Саммервиллу.
Саммервилл проводит сенсационный сезон, забив 17 голов и и отдав восемь результативных передач в 37 матчах Чемпионшипа.
Отличная игра Саммервилла помогает "Лидсу" держаться на втором месте в Чемпионшипе, но как бы ни завершился этот сезон для "белых", 22-летний голландец имеет все шансы уйти на повышение.
По информации HITC, сразу восемь клубов из Премьер-Лиги и Европы проявили интерес к Саммервиллу. Это "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а также "Атлетико", "Байер" и "Порту".
"Лидс" отнюдь не смирился с продажей Саммервилла и даже хочет заключить с Крисенсио новый контракт, если оформит выход в Премьер-Лигу.
06.04.2024 14:00
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Лидс хоть и идет на втором месте, но сама игра у него феноменальна . Даниель Вагнер собрал и поставил отличный коллектив. Лучшее решение для саммервила - остаться. Его секрет не только втмастерстве, но и в потрясающей команде - его партнёров. Я бы отметил кроме самервилла - Арчи Грея. По мне так я бы ещё отметил Джоржиньо. Вот его бы я бы советовал взять в Тоттенхэм. Дриблинг, но главное - видение поля - невероятное
Надеюсь Лидс пробтется в АПЛ, и сохранить состав. С такой игрой как сейчас, они закатать всех. И как минимум топ 6 - это их уровень будет. Почему я пишу "надеюсь", потому что в Чемпионшипе мясо. 3 команды бьются за первое место. И кто случайно станет 3-м не понятно. 3 место - плейофф, а там как карта ляжет. В общем тройка из чепионшмпа играет куда интереснее чем тройка из апл, и битвы там невероятного накала.
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