"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" находятся среди претендентов на Саммервилла

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, проявляющих интерес к вингеру "Лидса" Крисенсио Саммервиллу.

Саммервилл проводит сенсационный сезон, забив 17 голов и и отдав восемь результативных передач в 37 матчах Чемпионшипа.



Отличная игра Саммервилла помогает "Лидсу" держаться на втором месте в Чемпионшипе, но как бы ни завершился этот сезон для "белых", 22-летний голландец имеет все шансы уйти на повышение.



По информации HITC, сразу восемь клубов из Премьер-Лиги и Европы проявили интерес к Саммервиллу. Это "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", а также "Атлетико", "Байер" и "Порту".



"Лидс" отнюдь не смирился с продажей Саммервилла и даже хочет заключить с Крисенсио новый контракт, если оформит выход в Премьер-Лигу.