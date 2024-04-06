Саутгейт и Нагельсманн испытывают сомнения насчет "Юнайтед"

Главные тренеры Гарет Саутгейт из сборной Англии и Юлиан Нагельсманн из сборной Германии испытывают большие сомнения насчет работы в "Манчестер Юнайтед".

В минувший четверг "Юнайтед" обиднейшим образом проиграл "Челси" со счетом 4:3, ухудшив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



Несмотря на это, как утверждает i News, нынешнему наставнику "Юнайтед" Эрику Тен Хагу не грозит немедленное увольнение, и этот сезон он точно доработает.



Тен Хаг также имеет высокие шансы остаться на следующий сезон, и это связано с дефицитом доступных вариантов у "Юнайтед" ему на замену.



"Почему Гарет Саутгейт должен захотеть оставить работу в сборной Англии ради "Юнайтед", учитывая беспорядок, который творится в клубе?"



"Сборная обладает потенциально лучшим поколением, что у нас когда-либо было, и Гарет помог становлению этой группы игроков. Почему бы не посмотреть, чего эта группа сможет достичь?" — утверждает источник, близкий к Саутгейту.



Как и Саутгейт, сомнения насчет "Юнайтед" имеет и Нагельсманн. Вдобавок Юлиан примет свое решение только после Евро-2024, а "красные дьяволы" не готовы ждать так долго.



В то же время Зинедин Зидан не заинтересован в работе в Англии, Роберто Де Дзерби из "Брайтона" является целью номер один "Баварии", а Рубена Аморима из "Спортинга" хочет заполучить "Ливерпуль".



Это сужает выбор реалистичных вариантов "Юнайтед" до бывшего наставника "Челси" Грэма Поттера и главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка. Учитывая это, "дьяволы" могут предпочесть оставить Тен Хага.