Постекоглу возглавил "Тоттенхэм" из-за бестрофейной серии
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что больше всего в "шпорах" его привлекла многолетняя бестрофейная серия клуба.
Завоеванный в 2008 году Кубок Лиги так и остается последним трофеем "Тоттенхэма". Этот сезон "шпоры" также завершат с пустыми руками, продлив свою серию.
Постекоглу отлично понимает, какое значение трофей имел бы для "Тоттенхэма", и возможность установить это достижение имела определяющее значение, когда Анге соглашался возглавить "шпор" прошлым летом.
"Здесь великолепный стадион и великолепные условия на тренировочной базе, так что ты учитываешь это, но это не было причиной, почему я перешел в "Тоттенхэм".
"Я понимаю, что это Премьер-Лига, я зарабатываю достойные деньги, это работа высокого уровня, здесь замечательная инфраструктура".
"Тоттенхэм" достаточно давно ничего не выигрывал, и именно поэтому я пришел. Это привлекло меня больше всего".
"Я вижу действительно большой клуб, который достаточно давно не добивался успеха, и это замечательный вызов для меня".
"Прогресс — это не бесконечная дорога. У прогресса есть цель в виде успеха. Когда это случится? Я надеялся, что это случится уже в этом году, но не вышло, поэтому план — достичь успеха в следующем году".
"В то же время ты должен понимать, что этот прогресс по-настоящему хаотичен. Это расстраивает и удручает, это может подорвать ваш энтузиазм, потому что прогресс не бывает линейным".
"На этом пути тебе приходится иметь дело с неудачами, и я знаю, что они еще ждут нас впереди. Мы уже справились с несколькими в этом году, поэтому теперь вы понимаете, о каком прогрессе, ведущем к успеху, я говорю".
"Если этот прогресс не приведет к успеху, в следующий раз вы будете задавать вопросы другому парню, не мне".
"Ради этого я здесь — чтобы привести этот футбольный клуб к успеху. Моей целью был успех в этом году, теперь я нацелен на следующий. Чем быстрее это случится, тем лучше для меня и для клуба", — цитирует Постекоглу The Independent.
06.04.2024 12:00
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Последние комментарии:
Постекоглу сильно напоминает раннего Почеттино, свой в доску парень, я думаю мы поднимем трофей в следующем сезоне, возможно по иронии судьбы трофей Лиги Чемпионов, будет красивая история. Нужен хороший нападающий на острие, в остальном всё более чем хорошо.
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Зачем они раскрывают рот?? Поток мысли моё почтение)))Предполагал что поумнее будет старик, окзался очередным треплом
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Красава, спустя 26 дней после своего прихода в клуб взял трофей. Уважение!
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