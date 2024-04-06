Постекоглу возглавил "Тоттенхэм" из-за бестрофейной серии

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что больше всего в "шпорах" его привлекла многолетняя бестрофейная серия клуба.

Завоеванный в 2008 году Кубок Лиги так и остается последним трофеем "Тоттенхэма". Этот сезон "шпоры" также завершат с пустыми руками, продлив свою серию.



Постекоглу отлично понимает, какое значение трофей имел бы для "Тоттенхэма", и возможность установить это достижение имела определяющее значение, когда Анге соглашался возглавить "шпор" прошлым летом.



"Здесь великолепный стадион и великолепные условия на тренировочной базе, так что ты учитываешь это, но это не было причиной, почему я перешел в "Тоттенхэм".



"Я понимаю, что это Премьер-Лига, я зарабатываю достойные деньги, это работа высокого уровня, здесь замечательная инфраструктура".



"Тоттенхэм" достаточно давно ничего не выигрывал, и именно поэтому я пришел. Это привлекло меня больше всего".



"Я вижу действительно большой клуб, который достаточно давно не добивался успеха, и это замечательный вызов для меня".



"Прогресс — это не бесконечная дорога. У прогресса есть цель в виде успеха. Когда это случится? Я надеялся, что это случится уже в этом году, но не вышло, поэтому план — достичь успеха в следующем году".



"В то же время ты должен понимать, что этот прогресс по-настоящему хаотичен. Это расстраивает и удручает, это может подорвать ваш энтузиазм, потому что прогресс не бывает линейным".



"На этом пути тебе приходится иметь дело с неудачами, и я знаю, что они еще ждут нас впереди. Мы уже справились с несколькими в этом году, поэтому теперь вы понимаете, о каком прогрессе, ведущем к успеху, я говорю".



"Если этот прогресс не приведет к успеху, в следующий раз вы будете задавать вопросы другому парню, не мне".



"Ради этого я здесь — чтобы привести этот футбольный клуб к успеху. Моей целью был успех в этом году, теперь я нацелен на следующий. Чем быстрее это случится, тем лучше для меня и для клуба", — цитирует Постекоглу The Independent.