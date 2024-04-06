Хау уверен, что "Ньюкасл" сможет удержать своих лучших игроков

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау уверен, что его клуб сможет удержать своих лучших игроков, если подтвердит свои амбиции.

Этот сезон складывается довольно неудачно относительно прошлого, когда "Ньюкасл" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и попал в Лигу Чемпионов.



В прессе ходят слухи, что летом "Ньюкасл" может продать Бруно Гимараэса, Жоэлинтона и Александера Исака, однако Хау надеется, что саудовские владельцы клуба делом докажут свои амбиции и убедят лучших игроков остаться.



"Попадание в еврокубки помогло бы, но я не думаю, что это будет определяющим фактором. Это в руках игроков и в руках клуба. Европа определенно бы помогла".



"Многое будет зависеть от наших амбиций и того, куда клуб движется в обозримом будущем. Я не думаю, что один сезон непременно диктует это. Дело больше в общем ощущении того, куда движется клуб".



"Мы как футбольный клуб должны продолжать стремиться вперед. Ты устанавливаешь свои амбиции не только с помощью речей, но с помощью действий, поэтому нам нужно показать им, что наш клуб движется вперед", — цитирует Хау The Independent.