Джо Коул: "Палмер — лучшее приобретение сезона"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал вингера "синих" Коула Палмера лучшим приобретением этого сезона Премьер-Лиги.

В минувший четверг 21-летний Палмер оформил первый в своей карьере хет-трик, благодаря чему "Челси" вырвал победу 4:3 против "Манчестер Юнайтед". Два из трех своих голов Коул забил уже в компенсированное время.



На счету Палмера уже 16 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и Коул не видит во всем дивизионе трансфера лучше, чем покупка Коула у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов прошлым летом.



"Он самый хладнокровный человек в здании. Фанаты "Челси" обожают его. Потому что вокруг нет опытных игроков, и вам нужен кто-нибудь, обладающий некоторой магией".



"Ты смотришь на Джуда Беллингема, и он не выглядит 20-летним. Это же ощущение есть и с Коулом Палмером. Что касается "Манчестер Юнайтед", то я не понимаю, как можно позволить лучшему игроку на поле принять мяч в штрафной и нанести удар в ключевой момент матча".



"Наверное, даже он сам думает: "Что здесь творится? Как это мне удалось?" Он играет выдающимся образом. Я бы назвал его лучшим приобретением сезона".



"Он взял эту команду за шкирку и сказал: "Вы — моя команда, а я тот, кто потащит вас вперед". Именно вокруг него нужно строить команду, абсолютно. У него есть характер для этого. Никто не думал, что он промахнется. Он сделал это хладнокровно", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.