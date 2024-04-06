Джо Коул: "Палмер — лучшее приобретение сезона"
Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул назвал вингера "синих" Коула Палмера лучшим приобретением этого сезона Премьер-Лиги.
В минувший четверг 21-летний Палмер оформил первый в своей карьере хет-трик, благодаря чему "Челси" вырвал победу 4:3 против "Манчестер Юнайтед". Два из трех своих голов Коул забил уже в компенсированное время.
На счету Палмера уже 16 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и Коул не видит во всем дивизионе трансфера лучше, чем покупка Коула у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов прошлым летом.
"Он самый хладнокровный человек в здании. Фанаты "Челси" обожают его. Потому что вокруг нет опытных игроков, и вам нужен кто-нибудь, обладающий некоторой магией".
"Ты смотришь на Джуда Беллингема, и он не выглядит 20-летним. Это же ощущение есть и с Коулом Палмером. Что касается "Манчестер Юнайтед", то я не понимаю, как можно позволить лучшему игроку на поле принять мяч в штрафной и нанести удар в ключевой момент матча".
"Наверное, даже он сам думает: "Что здесь творится? Как это мне удалось?" Он играет выдающимся образом. Я бы назвал его лучшим приобретением сезона".
"Он взял эту команду за шкирку и сказал: "Вы — моя команда, а я тот, кто потащит вас вперед". Именно вокруг него нужно строить команду, абсолютно. У него есть характер для этого. Никто не думал, что он промахнется. Он сделал это хладнокровно", — сообщил Коул в эфире TNT Sports.
06.04.2024 09:00
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Последние комментарии:
Всегда подозревал, что Джо Коул туповат, начиная с первого интервью, когда в ЛФК переходил. Теперь неудивительно, почему его не зовут в более или менее нормальные подкасты и студии, человек просто тупой и в основном несет чушь. «Палмер - лучший трансфер лиги в этом году?!» Ну чувак, я понимаю ты фанат своего клуба, но настолько слепым быть отвратительно. Райс в Арсенал, Маккалистер в Ливерпуль, Мэддисон в Ттх, эти 3 трансфера я вспомнил на ходу, которые уж точно на равне с трансфером Палмера, а может и лучше.
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qwelddwyr ответь срочно по Галлахеру!! От этого зависит судьба человечества!
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#gwelddwyr Галлахер? Ты серьёзно?
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Очевидно, что у Челси вся команда - шлак. Палмер и Галлахер это те игроки, которые должны стать костяком будущей команды. Все эти Кайседы и Фернандеши обыкновенные временщики, приехавшие в Лондон за баблом. Жаль Поча. Он не плохой тренер, но ввязался в глупую авантюру. руководство пенсов должно признать провал своей трансферной политики и начинать всё заново. Распродать всю шушару и собирать по крупицам новую команду.
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