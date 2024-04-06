"Юнайтед" уверен, что договорится по Эшуорту

"Манчестер Юнайтед" уверен в достижении компромисса по спортивному директору "Ньюкасла" Дэну Эшуорту, который должен приступить к работе на "Олд Траффорд" с этого лета.

Эшуорт находится в оплачиваемом отпуске с тех пор, как в феврале уведомил "Ньюкасл" о своем желании принять поступившее ему предложение от "Юнайтед".



Изначально "Ньюкасл" затребовал рекордную для футбольного руководителя компенсацию в 20 миллионов фунтов, чтобы Эшуорт сразу приступил к работе в "Юнайтед", а не ждал до конца 2025 года, как это предусматривает его контракт с "сороками".



Однако TEAMtalk утверждает, что после нескольких недель переговоров у "Юнайтед" появилась уверенность насчет достижения компромиссного решения. Ожидается, что "красные дьяволы" выплатят компенсацию в районе 10 млн. фунтов за Эшуорта.



Благодаря этому "Юнайтед" проведет летнее трансферное окно под контролем Эшуорта, которому будут оказывать содействие новый исполнительный директор Омар Беррада, а также Джейсон Уилкокс, переходящий из "Саутгемптона" на должность технического директора.