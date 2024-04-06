Постекоглу не хочет игроков, которые выбирают "Тоттенхэм" из-за Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что никогда не купит игрока, который хочет перейти в его клуб только из-за возможности выступать в Лиге Чемпионов.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает пятое место в Премьер-Лиге, и судьба "шпор" находится в их собственных руках.



Попадание в Лигу Чемпионов может повысить привлекательность "Тоттенхэма" в глазах потенциальных новичков грядущим летом, однако Постекоглу будет разговаривать с игроками, чтобы убедиться, что они не выбирают "шпор" только из-за элитного европейского турнира.



"Я не хочу таких игроков — потому что они хотят перейти не в "Тоттенхэм", они хотят перейти в клуб из Лиги Чемпионов".



"Я подписал Микки Ван де Вена в этом году — не такой плохой игрок, не так ли? И были ли мы тогда в Лиге Чемпионов? Нет".



"В этом и заключается прелесть переговоров для меня. Я спрашиваю игрока, почему он хочет перейти в "Тоттенхэм". Если это из-за футбола Лиги Чемпионов, если это единственное, чего ты хочешь, тогда ты не хочешь перейти в "Тоттенхэм". Ты просто хочешь перейти в клуб из Лиги Чемпионов".



"Я хочу, чтобы в "Тоттенхэм" переходили люди, которые знают, какой вызов перед нами стоит. А перед нами стоит вызов, потому что мы отличаемся о других клубов и давно не добивались успеха".



"Я нахожусь в поисках игроков, которые обладают определенным характером и которые скажут: "Знаете, нас нет в Лиге Чемпионов, но если я что-нибудь выиграю с вами, это будет иметь смысл для моей карьеры и меня. Поэтому я готов сражаться".



"Пока что мы провели два окна, и у меня не возникало проблем с приглашением игроков, которых я хочу видеть в этом клубе, даже несмотря на то, что мы не выступаем в Лиге Чемпионов", — цитирует Постекоглу Evening Standard.