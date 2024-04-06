Тен Хаг — о матче с "Ливерпулем": "Мы будем злыми"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду выместить злость от проигранного "Челси" матча на "Ливерпуле" в воскресенье.

В минувший четверг "Юнайтед" потерпел поражение 4:3 в гостях у "Челси", дважды пропустив на исходе компенсированного времени. Этот результат осложнил задачу "красных дьяволов" по попаданию в Лигу Чемпионов.



Подопечным Тен Хага некогда горевать, потому что уже в воскресенье они принимают на своем поле "Ливерпуль", и Эрик надеется на правильную реакцию.



"Мы будем обезумевшими, злыми. Ты можешь почерпнуть много энергии из этого, и именно так нам и нужно поступить".



"Нам нужно очень быстро оправиться от этого результата. Нам нужно преобразиться, и, начиная с пятницы, мы будем в позитивном настроении, устремив свой взор вперед".



"Теперь нам нужно догонять, и мы уступаем много очков, так что это будет сложно. Но мы продолжим сражаться, и я уверен, вы видите, что наша команда обладает характером. Мы убедились в этом и против "Челси" — у нас есть стойкость духа, и она понадобится нам в битве с "Ливерпулем" в воскресенье", — цитирует Тен Хага The Telegraph.