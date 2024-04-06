32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 6 апреля, семью поединками стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" одержал только одну победу в восьми последних матчах Премьер-Лиги (3 ничьи, 4 поражения). "Манчестер Сити" не знает поражений уже 15 поединков кряду в высшем дивизионе (11 побед, 4 ничьи). "Горожане" ни разу не уступили в восьми последних выездах к "орлам" в Премьер-Лиге (6 побед, 2 ничьи).



Вингер "Пэлас" Майкл Олисе возвращается после семи пропущенных матчей, но лишь готов выйти на замену. Крис Ричардс выбыл на срок до трех недель.



Эдерсон готов вернуться на ворота "Сити". Натан Аке и Кайл Уолкер остаются в лазарете.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:00



У "Вулверхэмптона" уже 42 очка в Премьер-Лиге — на одно больше, чем за весь прошлый сезон. "Вест Хэм" выиграл только два из 12 матчей чемпионата в 2024 году (6 ничьих, 4 поражения). "Молотобойцы" одержали пять побед в семи последних встречах с "волками" в Премьер-Лиге, но два крайних выезда на "Молинью" проиграли.



К тренировкам с "Вулверхэмптоном" вернулись Крейг Доусон и Хван Хи Чхан. Педру Нету и Жан-Рикнер Бельгард по-прежнему травмированы.



Голкипер "Вест Хэма" Альфонс Ареоля по-прежнему вне игры с травмой паха. Найеф Агерд под вопросом. Эдсон Альварес снова доступен после дисквалификации.



ЛУТОН — БОРНМУТ 17:00



"Лутон" не знает побед в Премьер-Лиге уже 10 матчей кряду — с разгрома "Брайтона" со счетом 4:0 в январе. "Борнмут" набрал 41 очко в 30 поединках этого сезона английского первенства — на два больше, чем за весь прошлый. Ранее в этом сезоне "вишенки" одержали победу 4:3 против "шляпников", уступая по ходу матча три гола.



Защитник "Лутона" Рис Берк имеет шансы поправиться к субботе. Еще 10 игроков по-прежнему травмированы.



"Борнмут" надеется на возвращение в строй защитника Маркоса Сенеси. Райану Фредериксу и Луису Синистерре нужно больше времени. Крис Мефем, Антуан Семеньо и Энес Унал плохо себя чувствуют и находятся под наблюдением медиков.



ФУЛХЭМ — НЬЮКАСЛ 17:00



В каждом из семи последних матчей "Фулхэма" в Премьер-Лиге забивалось минимум три гола. "Ньюкасл" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 11 последних поединках во всех соревнованиях. "Дачники" выиграли только одну из 10 последних встреч с "сороками", в семи из них даже не забивая (2 ничьи, 7 поражений).



На кадровом фронте у "Фулхэма" без изменений.



После матча дисквалификации доступен нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон. Тино Ливраменто, Киран Триппьер и Мигель Альмирон пропустят несколько недель.



ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ 17:00



"Эвертон" может повторить клубный антирекорд, установленный в 1937 году, из 14 матчей чемпионата кряду без побед. "Бернли" выиграл только один из 13 последних поединков в Премьер-Лиге. Ранее в этом сезоне "ириски" уже дважды победили "бордовых" — в Кубке Лиги и в Премьер-Лиге, ни разу не пропустив.



"Эвертон" по-прежнему лишен Арно Данжумы и Льюиса Доббина. Амаду Онана предстоит фитнес-тест.



Защитник "Бернли" Лоренц Ассиньон возвращается после дисквалификации. Амин Аль-Дахиль, Йордан Байер, Аарон Рэмси, Натан Редмонд и Лука Колеошо травмированы.



АСТОН ВИЛЛА — БРЕНТФОРД 17:00



"Астон Вилла" пропустила уже 46 голов в этом сезоне Премьер-Лиги — как за весь прошлый. "Брентфорд" не знает побед уже восемь матчей чемпионата кряду (3 ничьи, 5 поражений), и это худшая серия клуба со времен выступлений в Лиге Один в 2007 году. "Пчелы" выиграли только одну из 11 встреч с "вилланами" в высшем дивизионе — 2:1 дома в январе 2022 (3 ничьи, 7 поражений).



Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы стопы, но может вернуться после повреждения задней поверхности бедра Олли Уоткинс. Эмилиано Мартинес, пропустивший матч против "Манчестер Сити", в порядке. Джон Макгинн отбыл свою дисквалификацию.



Впервые с сентября за "Брентфорд" может сыграть нападающий Кевин Шаде. Бен Ми, Рико Генри, Итан Пиннок, Аарон Хики и Кристиан Нергор травмированы.



БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" не проиграл ни одного из 14 последних домашних матчей во всех соревнованиях (8 побед, 6 ничьих). "Арсенал" одержал девять побед в 10 последних поединках Премьер-Лиги. "Канониры" ни разу не уступили в трех последних выездах к "чайкам" (2 победы, 1 ничья).



"Брайтон" по-прежнему вынужден обходиться без Адама Уэбстера и Эвана Фергюсона, но Валентин Барко и Ансу Фати уже выздоровели. Каору Митома, Солли Марч, Джеймс Милнер и Билли Гилмор команде не помогут.



Вингеру "Арсенала" Букайо Сака предстоит фитнес-тест. В лазарете остается только Юрриен Тимбер.