Аморим стал ведущим кандидатом "Ливерпуля"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим стал ведущим кандидатом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" решил сосредоточиться на кандидатуре Аморима после того, как Хаби Алонсо, который изначально был целью номер один "красных", принял решение остаться в "Байере".



Если верить источникам из Португалии, "Ливерпуль" надеется согласовать сделку с 39-летним Аморимом до окончания сезона.



Ранее в пятницу, выступая перед прессой, Аморим заявил, что не может исключать свой уход из "Спортинга" грядущим летом. Рубен также подчеркнул, что в данный момент он полностью сосредоточен на концовке сезона.



Прямо сейчас "Спортинг" лидирует в своем первенстве с одним очком отрыва, но имеет матч в запасе, а также достиг назначенного на 26 мая финала Кубка Португалии.