Аморим стал ведущим кандидатом "Ливерпуля"
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим стал ведущим кандидатом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" решил сосредоточиться на кандидатуре Аморима после того, как Хаби Алонсо, который изначально был целью номер один "красных", принял решение остаться в "Байере".
Если верить источникам из Португалии, "Ливерпуль" надеется согласовать сделку с 39-летним Аморимом до окончания сезона.
Ранее в пятницу, выступая перед прессой, Аморим заявил, что не может исключать свой уход из "Спортинга" грядущим летом. Рубен также подчеркнул, что в данный момент он полностью сосредоточен на концовке сезона.
Прямо сейчас "Спортинг" лидирует в своем первенстве с одним очком отрыва, но имеет матч в запасе, а также достиг назначенного на 26 мая финала Кубка Португалии.
05.04.2024 23:00
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Если это выбор Эдвардса, то я спокоен!
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