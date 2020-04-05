Тен Хаг: "Мотивация Рэшфорда на высоком уровне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд мотивирован помочь команде успешно завершить этот сезон.

26-летний Рэшфорд не попал в стартовый состав "Юнайтед" на матчфф Премьер-Лиги против "Челси" накануне. Маркус вступил в игру на 66-й минуте и не смог уберечь "красных дьяволов" от поражения 4:3.



После матча на "Стэмфорд Бридж" в социальных сетях "завирусился" ролик, на котором Рэшфорд неторопливо перемещается по полю и не хочет вступать в прессинг. Тем не менее, Тен Хаг не чувствует, что Маркус потерял интерес к игре.



"В последнее время его форма улучшается. Думаю, он обладает большой мотивацией, потому что он хочет быть успешен с нами".



"Он хочет забивать голы, но также он хочет выигрывать трофеи, и у нас все еще есть шанс на это благодаря Кубку Англии. Он хочет сражаться за путевку в Лигу Чемпионов, а также приближается Евро, поэтому я скажу, что его мотивация должна быть на высоком уровне".



"Он может изменить эту тенденцию. До "Брентфорда" (30 марта) он забил три гола в трех матчах", — цитирует Тен Хага BBC.



