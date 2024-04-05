Почеттино: "Невозможно сказать, что Палмер — не игрок топ-уровня"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что своим хет-триком против "Манчестер Юнайтед" вингер Коул Палмер подтвердил свой высочайший класс.
Голы Палмера на 10-й и 11-й компенсированных минутах позволили "Челси" перевернуть матч против "Юнайтед" и вырвать победу со счетом 4:3.
Теперь 21-летний Палмер — один из четырех игроков, у которых на счету по 16 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Больше — 18 — только у Эрлинга Холанд из "Манчестер Сити".
Покупка Палмера у "Сити" за 42.5 млн. фунтов все больше выглядит огромной трансферной удачей для "Челси", и Почеттино убежден, что в лице Коула "синие" обладают игроком топ-уровня.
"Одно из главных его качеств — его дух, а также его умение справляться с давлением. Он молод, и это первый сезон, когда он играет очень стабильно. Думаю, это удивительно, как он справляется с давлением. Это признак очень хорошего игрока".
"Учитывая его игру сегодня, невозможно сказать, что он не игрок топ-уровня".
"Он удивительным образом влияет на игру. Он великолепно трудится, и его сложно перехвалить. Сегодня он проявил дух и мастерство. Я сказал ему: "Коул, еще две минуты, нужно верить", — цитирует Почеттино BBC.
05.04.2024 21:00
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говналмер уебок с даунским ебалом, но даже этого хватило чтоб обоссать скамопарашу
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Пальма супер игрок! Его роль художника по всему полю так же что в МС КДБ. Сити желеет что отпустил его т.к Кевин стари карьера подходит к концу в Сити! А Палма аналог на десилетие!
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