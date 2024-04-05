Тен Хаг уверен, что останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что останется на своем посту на следующий сезон.

Накануне Тен Хаг на глазах у своего босса сэра Джима Рэтклиффа потерпел поражение 4:3 от "Челси", ухудшив шансы "Юнайтед" не попадание в Лигу Чемпионов.



Несмотря на то, Тен Хаг делает свою работу так, словно он будет тренировать "Юнайтед" и в следующем сезоне.



"У меня нет никаких сомнений. Я просто сосредоточен на своей работе, сосредоточен на процессе, на этом проекте. Я по-настоящему люблю быть здесь, я наслаждаюсь этим. Это вызов для меня".



"Это не всегда идет правильным образом, и результаты не всегда такие, как мы хотим, но я уверен, мы движемся в правильном направлении и окажемся там, где хотим быть", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.