Аморим: "Не могу гарантировать, что останусь в "Спортинге"

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим заявил, что не сможет последовать примеру Хаби Алонсо из "Байера", присягнув на верность своему клубу.

После решения Алонсо остаться в "Байере" Аморим стал кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

На фоне усилившихся спекуляций Амориму приходится регулярно отвечать на вопросы о своем будущем, и в пятницу 39-летний португалец сделал самый явный намек на отъезд из Лиссабона.

"Я не могу гарантировать, что останусь в "Спортинге" на следующий сезон. Я не могу сказать того, что сказал Хаби Алонсо".

"У нас есть время, чтобы обсудить мое будущее, и мы сделаем это в правильное время. Сейчас важно сосредоточиться на завоевании трофеев, а затем станет видно", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2024 19:00

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