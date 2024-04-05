Аморим: "Не могу гарантировать, что останусь в "Спортинге"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим заявил, что не сможет последовать примеру Хаби Алонсо из "Байера", присягнув на верность своему клубу.

После решения Алонсо остаться в "Байере" Аморим стал кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".



На фоне усилившихся спекуляций Амориму приходится регулярно отвечать на вопросы о своем будущем, и в пятницу 39-летний португалец сделал самый явный намек на отъезд из Лиссабона.



"Я не могу гарантировать, что останусь в "Спортинге" на следующий сезон. Я не могу сказать того, что сказал Хаби Алонсо".



"У нас есть время, чтобы обсудить мое будущее, и мы сделаем это в правильное время. Сейчас важно сосредоточиться на завоевании трофеев, а затем станет видно", — цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.