Тен Хаг — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиги.

Накануне "Юнайтед" потерпел крайне обидное поражение 4:3 в гостях у "Челси", дважды пропустив в компенсированное время.



За этим матчем с трибун "Стэмфорд Бридж" наблюдали боссы "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд, которые находятся в процессе принятия решения насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом.



Как отмечает Daily Mirror, после поражения от "Челси" букмекеры резко понизили коэффициент на увольнение голландского тренера — с 11/2 до 7/2.



Добавим, что наиболее вероятным сменщиком Тен Хага букмекеры считают наставника сборной Англии Гарета Саутгейта. Далее идут Грэм Поттер, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель.