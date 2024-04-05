Тен Хаг — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиги.

Накануне "Юнайтед" потерпел крайне обидное поражение 4:3 в гостях у "Челси", дважды пропустив в компенсированное время.

За этим матчем с трибун "Стэмфорд Бридж" наблюдали боссы "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд, которые находятся в процессе принятия решения насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом.

Как отмечает Daily Mirror, после поражения от "Челси" букмекеры резко понизили коэффициент на увольнение голландского тренера — с 11/2 до 7/2.

Добавим, что наиболее вероятным сменщиком Тен Хага букмекеры считают наставника сборной Англии Гарета Саутгейта. Далее идут Грэм Поттер, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2024 18:00

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  1. superperez101 05.04.2024 18:11 # superperez101
    а щас еще с колбасой играть, клопянский любит тренеришек скама увольнять

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  2. superperez101 05.04.2024 18:10 # superperez101
    интересно всё-же его или пакетину выставят первым
    с лета этот вопрос в воздухе висит
    похоже что лысого, ибо пакет вчерась дал результат
    ахахахаха

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