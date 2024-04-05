Тен Хаг — фаворит на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиги.
Накануне "Юнайтед" потерпел крайне обидное поражение 4:3 в гостях у "Челси", дважды пропустив в компенсированное время.
За этим матчем с трибун "Стэмфорд Бридж" наблюдали боссы "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и сэр Дэйв Брэйлсфорд, которые находятся в процессе принятия решения насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом.
Как отмечает Daily Mirror, после поражения от "Челси" букмекеры резко понизили коэффициент на увольнение голландского тренера — с 11/2 до 7/2.
Добавим, что наиболее вероятным сменщиком Тен Хага букмекеры считают наставника сборной Англии Гарета Саутгейта. Далее идут Грэм Поттер, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель.
05.04.2024 18:00
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Последние комментарии:
а щас еще с колбасой играть, клопянский любит тренеришек скама увольнять
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интересно всё-же его или пакетину выставят первым
с лета этот вопрос в воздухе висит
похоже что лысого, ибо пакет вчерась дал результат
ахахахаха
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