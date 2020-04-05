Бывший босс Тоуни уверен, что МЮ стал бы претендентом на титул с Айвеном

Президент "Питерборо" Дарра Макэнтони уверен, что его бывший нападающий Айвен Тоуни, ныне выступающий за "Брентфорд", превратил бы "Манчестер Юнайтед" в претендента на титул Премьер-Лиги.

В этом сезоне "Юнайтед" является одной из худших команд Премьер-Лиги в плане забитых голов. По мнению Макэнтони, решением этой проблемы мог бы стать Тоуни, которого он купил в "Питерборо" в 2018, два года спустя продав в "Брентфорд".



"Поместите его в состав "Арсенала", поместите его в состав "Ливерпуля" или "Манчестер Юнайтед", и он забьет 30 голов за сезон Премьер-Лиги".



"Думаю, каждый, кто не согласится с этим, не следил за ним в последние два с половиной года".



"Думаю, есть, наверное, пять клубов в мире, которые могут купить его, и он значительно улучшит любой из этих клубов. Он превратил бы "Манчестер Юнайтед" в претендента на победу в Премьер-Лиге", — цитирует Макэнтони talkSPORT.