Силва может быть выкуплен за 50 млн. фунтов

Грядущим летом полузащитник Бернарду Силва сможет покинуть "Манчестер Сити" за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов.

Силву связывали с уходом из "Сити" на протяжении нескольких последних летних окон, и грядущее окно не будет исключением.



Только прошлым летом Силва заключил с "Сити" новый контракт до 2026 года, и с лета 2024 в этом соглашении может быть активирован пункт об отступных, утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Таким образом, "Сити" вновь может ожидать интереса к Силве из Саудовской Аравии, а также со стороны ПСЖ, который, по слухам, хочет пригласить 29-летнего португальца на место Килиана Мбаппе.



Добавим, в этом сезоне Силва остается важным игроком для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи в 26 матчах Премьер-Лиги.