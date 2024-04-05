Артета ожидает, что Хаверц прибавит еще

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ждет дальнейшего улучшения игры от атакующего полузащитника Кая Хаверца.

В первые месяцы сезона Артету нещадно критиковали за решение потратить 65 миллионов фунтов на покупку Хаверца у "Челси" прошлым летом, однако в последнее время Каю удалось заткнуть своих скептиков.



Хаверц забил уже восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, что является персональным рекордом для Кая по количеству результативных действий за все время выступлений в Англии, однако Артета уверен, что 24-летний немец еще не достиг своего потолка.



"Впереди у него еще есть матчи, и ему нужно улучшить эти показатели. Уверен, он постарается сделать это".



"Учитывая его возраст, он только начал, это его первый сезон у нас, и он налаживает связи. Он так хорош, он так умен, он может быть гораздо лучше".



"Я очень им доволен. Он обладает невероятным умением использовать свободное пространство возле защитников в атакующей фазе, проталкивать мяч, связывая игру, и быть напористым, когда нужно".



"Но не только это. Думаю, его вклад в оборонительную игру, выполняемый им объем работы и особенно высокий прессинг в его исполнении — это нечто выдающееся", — цитирует Артету Evening Standard.